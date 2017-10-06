Минфин снизит налоговую нагрузку для банков с отозванной лицензией
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
С 2018 г. банкам-банкротам, возможно, не придется платить налог на прибыль, которая возникает из-за включения резервов на возможные потери по ссудам в налогооблагаемую базу. Из-за того что после отзыва лицензии банки обязаны платить налог на прибыль с учетом резервов, ухудшается их способность расплатиться с кредиторами при банкротстве, следует из материалов на портале regulation.gov.ru. Банки с действующей лицензией по закону исключают отчисления в резервы из налогооблагаемой базы.
В Налоговом кодексе отсутствуют положения, регулирующие порядок использования резерва, что создает правовую неопределенность для такой категории налогоплательщиков, как банки с отозванной лицензией, – Минфин взялся за разработку законопроекта, который устранит пробел. Этот порядок ведомство и предлагает определить, для чего запускает публичное обсуждение до 18 октября. Возможные изменения могут вступить в силу уже в январе 2018 г.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}