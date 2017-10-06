Финансы
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Эмма Терченко
Банки
Статья опубликована в № 4423 от 06.10.2017 под заголовком: Бюджет без виртуальных налогов

Минфин снизит налоговую нагрузку для банков с отозванной лицензией

Сейчас налог с их прибыли, которая часто бывает бумажной, отъедает деньги у кредиторов

С 2018 г. банкам-банкротам, возможно, не придется платить налог на прибыль, которая возникает из-за включения резервов на возможные потери по ссудам в налогооблагаемую базу. Из-за того что после отзыва лицензии банки обязаны платить налог на прибыль с учетом резервов, ухудшается их способность расплатиться с кредиторами при банкротстве, следует из материалов на портале regulation.gov.ru. Банки с действующей лицензией по закону исключают отчисления в резервы из налогооблагаемой базы.

В Налоговом кодексе отсутствуют положения, регулирующие порядок использования резерва, что создает правовую неопределенность для такой категории налогоплательщиков, как банки с отозванной лицензией, – Минфин взялся за разработку законопроекта, который устранит пробел. Этот порядок ведомство и предлагает определить, для чего запускает публичное обсуждение до 18 октября. Возможные изменения могут вступить в силу уже в январе 2018 г.

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