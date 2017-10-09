Финансы
Платный
Александра Астапенко
Рынки
Статья опубликована в № 4424 от 09.10.2017 под заголовком: Рубль пошел за нефтью

Российская валюта дешевеет вслед за нефтяными котировками

Укрепление рубля оказалось недолгим

К концу прошлой недели доллар на торгах Московской биржи подорожал до 58,2 руб., евро – до 68,2 руб. Вместе с тем индекс ММВБ достиг максимумов с февраля 2017 г. – 2093,9 пункта, а в течение торгового дня поднимался выше 2100 пунктов.

Курс российской валюты следовал за котировками нефти. В пятницу фьючерсы на Brent с поставками в декабре на Интерконтинентальной бирже (ICE) опустились на 2,87% до $55,41 за баррель, фьючерсы на WTI – на 2,96% до $49,33 за баррель. Движение курса рубля лишь отразило снижение цен на нефть, считает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Цены на нефть, в свою очередь, снизились из-за появившегося сообщения о надвигающемся на США шторме, который может повлечь уменьшение спроса на сырую нефть, отмечает он. Вряд ли снижение курса рубля будет продолжительным, говорит Тихомиров.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике