Российская валюта дешевеет вслед за нефтяными котировками

Статья опубликована в № 4424 от 09.10.2017 под заголовком: Рубль пошел за нефтью

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Цены на нефть, в свою очередь, снизились из-за появившегося сообщения о надвигающемся на США шторме Евгений Разумный / Ведомости

К концу прошлой недели доллар на торгах Московской биржи подорожал до 58,2 руб., евро – до 68,2 руб. Вместе с тем индекс ММВБ достиг максимумов с февраля 2017 г. – 2093,9 пункта, а в течение торгового дня поднимался выше 2100 пунктов.

Курс российской валюты следовал за котировками нефти. В пятницу фьючерсы на Brent с поставками в декабре на Интерконтинентальной бирже (ICE) опустились на 2,87% до $55,41 за баррель, фьючерсы на WTI – на 2,96% до $49,33 за баррель. Движение курса рубля лишь отразило снижение цен на нефть, считает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Цены на нефть, в свою очередь, снизились из-за появившегося сообщения о надвигающемся на США шторме, который может повлечь уменьшение спроса на сырую нефть, отмечает он. Вряд ли снижение курса рубля будет продолжительным, говорит Тихомиров.