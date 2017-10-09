Российская валюта дешевеет вслед за нефтяными котировками
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К концу прошлой недели доллар на торгах Московской биржи подорожал до 58,2 руб., евро – до 68,2 руб. Вместе с тем индекс ММВБ достиг максимумов с февраля 2017 г. – 2093,9 пункта, а в течение торгового дня поднимался выше 2100 пунктов.
Курс российской валюты следовал за котировками нефти. В пятницу фьючерсы на Brent с поставками в декабре на Интерконтинентальной бирже (ICE) опустились на 2,87% до $55,41 за баррель, фьючерсы на WTI – на 2,96% до $49,33 за баррель. Движение курса рубля лишь отразило снижение цен на нефть, считает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Цены на нефть, в свою очередь, снизились из-за появившегося сообщения о надвигающемся на США шторме, который может повлечь уменьшение спроса на сырую нефть, отмечает он. Вряд ли снижение курса рубля будет продолжительным, говорит Тихомиров.
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