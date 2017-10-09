У клиентов «Тинькофф банка» не проходят платежи

А. Гордеев / Ведомости

У «Тинькофф банка» наблюдаются проблемы с проведением платежей и работой карт. «К сожалению, у нас есть некоторые технические неполадки, более подробная информация появится ориентировочно через час. Приносим извинения от лица банка», - сообщили «Ведомостям» в колл-центре «Тинькофф банка».

На вопрос, стоит ли сейчас пытаться проводить платеж, в колл-центре порекомендовали подождать час. Сделать перевод в онлайн-банке корреспонденту «Ведомостей» не удалось: в 13.32 мск платеж не прошел, второй в 14.11 мск также не прошел. В онлайн-банке появилось сообщение, в котором говорится, что сервис недоступен по техническим причинам, банк рекомендовал провести операцию позднее.

В конце сентября клиенты «Тинькофф банка» также жаловались на проблемы с проведением операций, писал РБК. Многочисленные сообщения с указанием на возникшие проблемы появились на официальной странице банка в сети Twitter. Тогда представитель банка пояснял, что клиенты «столкнулись с нестабильной работой мобильного приложения и интернет-банка».

В течение 30-40 минут клиенты «Тинькофф банка» не могли расплатиться картами всех платежных систем, рассказывает человек, видевший информацию об отказах в своей сети. По его словам, не работал также эквайринг «Тинькофф банка», причины неизвестны, возможно, что-то с процессингом. Проблемы затронули не все операции, а только их часть.

Представитель «Тинькофф банка» подтвердил «Ведомостям», что нестабильно работали личный кабинет и мобильное приложение. «Мы работаем над устранением проблемы. Мы приносим свои извинения клиентам за доставленные неудобства и рассчитываем в ближайшее время полностью восстановить работу всех сервисов», - заявил представитель. По его словам, проблем при оплате картами нет.