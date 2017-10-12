Страхование жизни осталось единственным драйвером рынка
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Страхование жизни остается «единственным значимым драйвером страхового рынка», сообщил Центробанк в обзоре ключевых показателей страховщиков и привел цифры: во II квартале 2017 г. рентабельность собственных средств страховщиков жизни составила 68,8%, в то время как в среднем у страховщиков едва превышает 19% (это на 11,6 п. п. меньше, чем в 2016 г.).
«Быстрый рост премий страховщиков жизни (+59,0%) происходит при умеренном росте расходов, – говорит представитель ЦБ. – При этом страховщики жизни демонстрируют более высокую рентабельность инвестиционных вложений (3,2%), чем в среднем по рынку (1,8%)». В результате, несмотря на рост убытков, страховщики жизни демонстрируют высокие показатели прибыли, добавляет он. По данным ЦБ, за год рынок страхования жизни вырос на 59% до 141,2 млрд руб. Сегодня это крупнейший сегмент страхового рынка России.
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