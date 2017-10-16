Статья опубликована в № 4429 от 16.10.2017 под заголовком: Кредиторы потеряли массу
Кредиторам Пробизнесбанка удалось в суде сократить реестр требований на 75%
Они доказали, что долги банка перед «дочками» технические
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Вся эта задолженность была технической – реального движения средств не было, существовала лишь запись о формировании долга Пробизнесбанка, утверждает Новиков
Максим Стулов / Ведомости
Кредиторы Пробизнесбанка добились в Арбитражном суде Москвы исключения из реестра кредиторов (составлял 80 млрд руб.) требований на 58,2 млрд руб. от банков группы «Лайф», рассказал представитель бизнес-омбудсмена Бориса Титова Алексей Рябов, участвовавший в суде в качестве третьей стороны. Это самый большой объем требований, который сейчас есть в реестре.
Оспаривание кредиторами требований из реестров – нормальная практика при банкротстве, говорит советник Saveliev, Batanov & Partners Радик Лотфуллин: «Прецедент здесь в том, что кредиторы создали большую коалицию, которая отстаивает свои интересы».
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