ЦБ обяжет банки рассчитывать долговую нагрузку заемщиков

С. Николаев / Ведомости

ЦБ предложил ввести новое правило выдачи кредитов для россиян: банки и микрофинансовые организации могут обязать рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) физических лиц. Об этом говорится в разработанной регулятором концепции - на ней будет основан законопроект.

На первом этапе планируется сделать обязательным расчет показателя долговой нагрузки как для банков, так и для МФО в момент предоставления кредита, отметили в ЦБ. «На втором этапе после сбора с финансовых организаций статистических данных о значениях показателя долговой нагрузки, уровня кредитного риска по кредитам (займам) с различными значениями данного показателя будет приниматься решение об использовании данного показателя в регулировании», – добавили в пресс-службе регулятора.

Перегруженных долгами - отмечать

ПДН заемщика – отношение платежей по всем кредитам, в том числе по новому займу, к среднемесячному доходу за полгода. Рассчитывать этот показатель кредитным организациям придется для всех кредитов более 7000 руб. Информацию обо всех платежах по кредитам банки и МФО будут получать в бюро кредитных историй (БКИ), данные о доходах – от самого заемщика, ФНС и ПФР, также будут использоваться «сведения о величине среднедушевого дохода в регионе предоставления кредита».

ЦБ рассматривал два подхода к определению ПДН – долга или ежемесячного платежа по нему к доходу заемщика (debt-to-income, DTI / payment-to-income, PTI), однако остановился на последнем. Выбор в пользу показателя PTI был сделан на основе международного опыта, обсуждения внутри Банка России, а также консультаций с участниками рынка, в том числе путем публикации консультативного доклада «Об оценке рисков заемщиков – физических лиц на основе показателей долговой нагрузки», пояснили в ЦБ.

«Введение показателей долговой нагрузки обсуждается достаточно давно, он России нужен, потому что это более эффективный способ регулирования рисков сектора кредитования домашних хозяйств, чем те механизмы, которые мы до этого использовали... Мы хотим, чтобы этот показатель охватывал не только один сектор (ипотека), а все виды потребительского кредитования», - пояснила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева (цитата по «Прайму»).

Ранее регулятор подготовил поправки в законодательство, которые обязывают БКИ делится друг с другом информацией о кредитной истории заемщика. Эта инициатива была призвана сделать информацию о долгах клиента более доступной для банка.