Банки постепенно находят способ выдавать дорогие кредиты населению

«ОТП банк» предпочитает выдавать дорогие беззалоговые кредиты через дружественную микрофинансовую компанию. В 2016 г. она стала лидером рынка
М. Стулов / Ведомости
На рынке микрофинансирования в 2016 г. сменился лидер – подконтрольная «ОТП банку» МФК «ОТП финанс» сместила «Домашние деньги» с первой позиции в рэнкинге крупнейших игроков, следует из данных исследования RAEX. За прошлый год портфель «ОТП финанс» вырос более чем в 4 раза – с 3,9 млрд до 17,6 млрд руб., а портфель «Домашних денег» за этот срок увеличился всего на 10% до 7,2 млрд руб.