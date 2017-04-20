Банки постепенно находят способ выдавать дорогие кредиты населению

На рынке микрофинансирования в 2016 г. сменился лидер – подконтрольная «ОТП банку» МФК «ОТП финанс» сместила «Домашние деньги» с первой позиции в рэнкинге крупнейших игроков, следует из данных исследования RAEX. За прошлый год портфель «ОТП финанс» вырос более чем в 4 раза – с 3,9 млрд до 17,6 млрд руб., а портфель «Домашних денег» за этот срок увеличился всего на 10% до 7,2 млрд руб.

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