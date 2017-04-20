Банки
Статья опубликована в № 4306 от 20.04.2017 под заголовком: Микрозаймы по-венгерски

Банки постепенно находят способ выдавать дорогие кредиты населению

Подконтрольная «ОТП банку» микрофинансовая компания стала лидером рынка микрозаймов
«ОТП банк» предпочитает выдавать дорогие беззалоговые кредиты через дружественную микрофинансовую компанию. В 2016 г. она стала лидером рынка
«ОТП банк» предпочитает выдавать дорогие беззалоговые кредиты через дружественную микрофинансовую компанию. В 2016 г. она стала лидером рынка
М. Стулов / Ведомости

На рынке микрофинансирования в 2016 г. сменился лидер – подконтрольная «ОТП банку» МФК «ОТП финанс» сместила «Домашние деньги» с первой позиции в рэнкинге крупнейших игроков, следует из данных исследования RAEX. За прошлый год портфель «ОТП финанс» вырос более чем в 4 раза – с 3,9 млрд до 17,6 млрд руб., а портфель «Домашних денег» за этот срок увеличился всего на 10% до 7,2 млрд руб.

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