Сразу три пенсионных фонда вышли из капитала МКБ накануне SPO
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Три негосударственных пенсионных фонда (НПФ), входящих в топ-10 по объему пенсионных накоплений, продали акции Московского кредитного банка (МКБ). НПФ РГС, попавший под контроль Центробанка вместе с банком «ФК Открытие», продал принадлежащие ему 3,86% акций банка, НПФ «Доверие» и НПФ «Сафмар» (оба фонда принадлежат семье Гуцериевых) – 1,15 и 1,89% акций соответственно. Сделки состоялись в конце сентября – начале октября, незадолго до объявления банка о вторичном размещении акций (SPO), следует из данных банка и комментариев НПФ.
В начале сентября в акционерах МКБ значилось четыре пенсионных фонда: НПФ РГС, «Доверие», «Сафмар» и НПФ «Будущее» Бориса Минца. «Будущему» принадлежало 3,55% акций банка. К 20 октября акционером остался только последний, увеличивший долю с 3,55 до 3,95%. Стоимость этого пакета на момент закрытия торгов пятницы, 20 октября, составляла примерно 4,2 млрд руб. Средняя цена акции МКБ в октябре составляла 4,5 руб., т. е. НПФ РГС мог выручить за пакет около 4,1 млрд руб., НПФ «Сафмар» – 2 млрд руб., НПФ «Доверие» – 1,2 млрд руб. Представитель банка указал, что им неизвестно об изменении состава акционеров.
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