Сразу три пенсионных фонда вышли из капитала МКБ накануне SPO

А вот структуры ИК «Регион» могут считаться вторым по величине акционером банка

Статья опубликована в № 4434 от 23.10.2017 под заголовком: Старикам в МКБ не место

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













В начале сентября в акционерах МКБ значилось четыре пенсионных фонда М. Стулов / Ведомости

Три негосударственных пенсионных фонда (НПФ), входящих в топ-10 по объему пенсионных накоплений, продали акции Московского кредитного банка (МКБ). НПФ РГС, попавший под контроль Центробанка вместе с банком «ФК Открытие», продал принадлежащие ему 3,86% акций банка, НПФ «Доверие» и НПФ «Сафмар» (оба фонда принадлежат семье Гуцериевых) – 1,15 и 1,89% акций соответственно. Сделки состоялись в конце сентября – начале октября, незадолго до объявления банка о вторичном размещении акций (SPO), следует из данных банка и комментариев НПФ.

В начале сентября в акционерах МКБ значилось четыре пенсионных фонда: НПФ РГС, «Доверие», «Сафмар» и НПФ «Будущее» Бориса Минца. «Будущему» принадлежало 3,55% акций банка. К 20 октября акционером остался только последний, увеличивший долю с 3,55 до 3,95%. Стоимость этого пакета на момент закрытия торгов пятницы, 20 октября, составляла примерно 4,2 млрд руб. Средняя цена акции МКБ в октябре составляла 4,5 руб., т. е. НПФ РГС мог выручить за пакет около 4,1 млрд руб., НПФ «Сафмар» – 2 млрд руб., НПФ «Доверие» – 1,2 млрд руб. Представитель банка указал, что им неизвестно об изменении состава акционеров.