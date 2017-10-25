Сбербанк и ВТБ выросли на рынке ипотеки больше, чем частные банки
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В первом полугодии 2017 г. российские банки выдали ипотечных жилищных кредитов на 773 млрд руб., на 16% больше, чем в первом полугодии 2016 г. У госбанков этот вид кредита рос заметно быстрее, чем у частных: 17 и 8% соответственно, пишет рейтинговое агентство «Эксперт РА» (см. график). Не показал прироста из госбанков только Россельхозбанк: минус 19,7%, 24,6 млрд руб. Пресс-служба Россельхозбанка объясняет это снижение тем, что в конце 2016 г. завершилась программа господдержки.
Годом ранее ситуация в банковском секторе была противоположной, подтверждают в «Эксперт РА»: частные банки увеличили ипотечное кредитование на 111%, а государственные – на 29%. То был эффект низкой базы кризисного для ипотеки 2015 года, объясняют аналитики агентства, а кроме того, госбанки стали выдавать меньше корпоративных кредитов и переключились на розницу, где выигрывают в ценовой конкуренции у частных банков за счет более дешевого фондирования. «Можно сказать, Сбербанк и ВТБ во многом и способствовали росту ипотечных выдач в первом полугодии 2017 г.», – заявила один из авторов исследования – Екатерина Щурихина.
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