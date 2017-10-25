Статья опубликована в № 4436 от 25.10.2017 под заголовком: За страховкой к банкиру
Основными продавцами страховок стали банки
Они активно предлагают полисы инвестиционного страхования жизни вместе со вкладами
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Банки поднаторели в продаже страховок, не привязанных к кредитам
Максим Стулов / Ведомости
По итогам 2016 г. банки впервые продали некредитных страховок больше, чем кредитных, – в 51% случаев клиент купил у банка именно некредитное страхование, а в 45,2% – страховки, связанные с кредитами, следует из подсчетов рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»), изучившего работу 58 страховых компаний, которые занимают 85% рынка банкострахования. Всего банки продали страховок на 332 млрд руб.
В прошлом году через банки продавалась почти каждая третья страховка – их доля за год увеличилась на 7,3 п. п. до 28,1%. Рынок растет благодаря инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ, на него приходится 100 млрд руб., рост на 102,8%) и страхованию жизни и здоровья заемщика (66 млрд руб., +45,7%).
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