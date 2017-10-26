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Эмма Терченко|Анна Холявко
Персональные финансы
Статья опубликована в № 4437 от 26.10.2017 под заголовком: Жилье за 6% годовых

Ипотека не хочет обходиться без государства

Минфин собирается предложить очередную программу льгот для ипотечников

В Минфине думают поддержать некоторых ипотечных заемщиков – ставки для них могут приблизиться к 6%, заявил в среду замдиректора департамента финансовой политики министерства Сергей Платонов. Пока вопрос обсуждается, предупредил он: возможно, субсидии будут предлагать молодым семьям. Также еще непонятно, через какие банки будут выдаваться кредиты по льготным ставкам и сколько денег из бюджета понадобится на новую программу, продолжал он – и заверил, что Минфин примет решение до конца года.

В этом году завершилась программа субсидирования ипотеки под 12% годовых, напомнил Платонов: больше министерство не планирует субсидировать ипотечные ставки так массово и безадресно для всех граждан.

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