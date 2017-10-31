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Дарья Борисяк|Анна Холявко
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Статья опубликована в № 4440 от 31.10.2017 под заголовком: Гости из «Будущего» требуют выкуп с ЦБ

НПФ «Будущее» требует с ЦБ выкуп в 12,6 млрд рублей

Фонд добивается от санируемого регулятором банка «Траст» выкупа пакета акций банка «ФК Открытие»

Выкуп банком «Траст» 13% акций «ФК Открытие» на Московской бирже за 40 млрд руб. накануне его санации понравился не всем акционерам банка. НПФ «Будущее», владеющий 4,1% «ФК Открытие», со своими управляющими компаниями («Иджи кэпитал партнерс» и «Север эссет менеджмент») подал к «Трасту» иск на 12,55 млрд руб., следует из картотеки Арбитражного суда Москвы. Текст искового заявления еще не опубликован.

Член совета директоров «Будущего» Дмитрий Минц предупреждал, что фонд может судиться с «Трастом» за то, что тот не сделал оферту о выкупе бумаг остальным акционерам банка (его цитировало Reuters). Приобретя 13% «ФК Открытие», «Траст» (с учетом бумаг, принадлежащих его аффилированным лицам) стал владельцем 75% акций банка и, соответственно, должен был направить публичную оферту остальным акционерам о приобретении у них бумаг «ФК Открытие», утверждал фонд в направленной в ЦБ жалобе. В установленный срок (истек 4 октября) «Траст» не направил обязательного предложения НПФ «Будущее», указывал фонд.

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