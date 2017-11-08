Как страхуют киберриски в разных странах

Страховщики пока не понимают, что они продают

Статья опубликована в № 4445 от 08.11.2017 под заголовком: Страховщики еще не оценили киберриски

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Теперь в сети у любой компании может появиться троянский конь Amir Cohen / REUTERS

По оценке Allied Market Research, к 2022 г. глобальный рынок страхования киберрисков достигнет $14 млрд, а по оценке Allianz, в 2025 г. он будет составлять $20 млрд. В 2016 г. рынок страхования киберрисков в США увеличился на 35%, говорится в исследовании Fitch, до $1,35 млрд, но там считают, что в реальности он больше.

Но премии за киберриски – это капля в море для общего рынка страхования. В 2015 г. страховщики США собрали $1,5–3 млрд таких премий, говорится в февральском исследовании Deloitte (компания ссылается на оценки регуляторов и рейтинговых агентств). А общий размер премий, собранных в США в 2015 г., составил $505,8 млрд. В октябре 2016 г. полис страхования киберрисков был лишь у 29% компаний США.