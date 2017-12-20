Бум на рынке криптовалют

Многие считают, что биткойн – пузырь Фото: Евгений Разумный / Ведомости

2017 год стал годом криптовалют. От процентов, на которые они выросли, кружится голова: биткойн – более чем на 1700%, эфириум – на 10 500%, лайткойн – более чем на 7000%. Кружится она у самых разных людей: пенсионеров в США и школьников в Южной Корее, которые инвестируют в биткойн; москвичей, которые весной смели с прилавков видеокарты, чтобы майнить криптовалюты (оказалось, что mining – это не только горная добыча, но и производство виртуальных сущностей из воздуха на мощных компьютерах); основателей стартапов, многие из которых еще даже не создали рабочий продукт, но уже собрали миллионы долларов на ICO (еще один неологизм, употреблявшийся в этом году не в пример чаще традиционного IPO); правительств и регуляторов, которые не знают, что со всем этим делать.

Энтузиасты утверждают, что криптовалюты, обеспечивающие анонимность и неподконтрольные властям, со временем заменят традиционные деньги и вместе с технологией блокчейн, на которой они основаны, сделают ненужными банки. Профессиональные инвесторы и аналитики, особенно те, кто пережил печально закончившийся бум на технологическом рынке в конце 1990-х и на рынке недвижимости в середине 2000-х, настаивают, что биткойн – пузырь. Неизвестно, как сильно еще вырастет его курс, но пузырь этот непременно лопнет, предостерегают они. При этом блокчейн все хвалят: банки, компании, государственные ведомства в разных странах, включая Россию, стали активно внедрять эту технологию в повседневные операции.