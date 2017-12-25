Экс-президент «Росгосстраха» Данил Хачатуров ответил на обвинения в воровстве

В интервью «Ведомостям» Хачатуров заявил, что в компании были собраны «лучшие кадры на рынке» Андрей Махонин / Ведомости

Бывший совладелец и президент группы «Росгосстрах» Данил Хачатуров ответил на обвинения в неэффективности страховой компании и воровстве в ней. В понедельник президент ВТБ24, будущий председатель правления ФК «Открытие» и совета директоров «Росгосстараха» Михаил Задорнов в интервью «Коммерсанту» раскритиковал бывший менеджмент «Росгосстраха». По его мнению, в компании царило «сверху донизу» воровство и «Росгосстрах» при уникальной позиции на рынке ухитрился «в лице собственников и менеджмента абсолютно ничего не сделать за десять лет».

В интервью «Ведомостям» Хачатуров заявил, что в компании были собраны «лучшие кадры на рынке». «Выходцы из этой самой «команды неумех» в том числе сегодня возглавляют страховые направления в ЦБ, Сбербанке и ВТБ», – напомнил он. «У компании ни одной заемной копейки не было! А чтобы украсть у самого себя, можно придумать гораздо более простой способ, нежели уложить на это 15 лет жизни и сотни миллиардов рублей вложений, чтобы построить компанию – лидера рынка во всех видах страхования», – заметил Хачатуров.

«Росгосстрах» впервые получил убыток в 2015 году: 5 млрд руб. против прибыли в 4,4 млрд руб. годом ранее. Отрицательный финансовый результат представитель компании тогда объяснял деятельностью «Росгосстраха» на рынке ОСАГО. С того момента убыток страховщика только возрастал. За 2016 год он увеличился более чем в шесть раз, до 33,3 млрд руб. За девять месяцев этого года убыток страховщика составил 35,3 млрд руб., что на 60% превышает аналогичный показатель прошлого года (22 млрд руб). Компания долгие годы занимала высокую долю на рынке ОСАГО (достигала 40%) и была лидером в этом сегменте, однако в 2017 году «Росгосстрах» начал планомерно снижать долю на этом рынке, и сейчас она составляет около 10%.

По мнению Задорнова, причиной финансовых сложностей у страховщика стала не ОСАГО, а «ужасное состояние» IT-платформы и пренебрежение базовыми принципами управляемости. «Может быть, она (компания) просто погорела на том, что модель ее бизнеса никак не соответствует сегодняшнему дню и никогда не была направлена на то, чтобы приносить акционерам легальную прибыль?! По всей видимости, акционеры «Росгосстраха» предпочитали каким-то иным образом получать бенефит от владения компанией», - заявил Задорнов.

Хачатуров утверждает, что «Росгосстрах» подвело именно обязательное автострахование, ставшее «ядовитой пилюлей» после распространения на ОСАГО действия закона о защите потребителей в 2013 г. По его мнению, это привело к разрушению всей индустрии и валу страхового автомошенничества, причем «Росгосстрах» оказался наиболее уязвим из-за большой доли в регионах.

«Тогда – в 2012–2013 гг. – никто не мог спрогнозировать, что установленного тарифа будет не хватать так сильно из-за масштабов юридической вакханалии и чистого мошенничества. Автоюристы поняли, что зарабатывать на страховщиках можно быстро, много и безнаказанно», - констатировал Хачатуров. Лицензию на автострахование компания сдать не могла: «ЦБ высадился практически во все наши отделения, и ежедневно контролировал, чтобы «Росгосстрах» продавал полисы ОСАГО». «Я по результатам I квартала 2016 г. пришел в ЦБ и сказал, что при всем понимании социальной ответственности, мы больше не можем тащить эту лямку за всех», - рассказал экс-президент компании.

В конце 2017 г. источники сообщали о возможном переходе «Росгосстраха» под контроль ФК «Открытие». В середине августа 2017 г. компания «Открытие-информ» (структура владельца «Открытия холдинга» Вадима Беляева) получила одобрение ФАС на покупку «Росгосстраха». Сумма сделки не называлась, но на рынке ее называли символической. Фактически компания находилсь под управлением менеджеров «Открытия» с февраля 2017 г., сообщал «Росгосстрах». Официально контроль над «Росгосстрахом» был оформлен 28 августа, а спустя сутки ЦБ объявил о санаци ФК «Открытие» через Фонд консолидации банковского сектора. Вместе с банком ЦБ стал фактическим собственником и «Росгосстраха».

По словам Хачатурова, к ноябрю 2016 г. у «Росгосстраха» уже был партнер, с которым планировалась сделка, но возможная сделка с «Открытием» оказалась интереснее. О проблемах самого «Открытия» Хачатурову не было известно. «Если бы они (ЦБ) сказали нам в декабре (2016 г.), что у «Открытия» есть проблемы, мы бы точно в эту сделку не вошли. Это только потом выяснилось, что ЦБ все знал. Я же был уверен, что я становлюсь акционером крупнейшей частной финансовой группы. В нашем случае «Открытие» было белым рыцарем», - сказал экс-руководитель компании.

Хачатуров считает непрофессиональными заявления Задорнова о воровстве в компании. «Завтра же ему надо будет уволить десятки тысяч человек этих самых сотрудников по всей стране. В противном случае в его сентенции больше никто не поверит ни в компании, ни на рынке», - резюмировал Хачатуров.