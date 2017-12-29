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Анна Еремина
Персональные финансы

В этом году россияне взяли почти в полтора раза больше кредитов на машину

Больше всех кредитов за январь-ноябрь выдал ВТБ, впервые с 2013 года обогнав Сбербанк

Выдачи кредитов на покупку автомобилей с января по 1 декабря выросли на 40% до 450,2 млрд руб., следует из данных Frank RG.

Спрос на автомобили понемногу восстанавливается, однако размер выдач новых кредитов растет не только за счет количества проданных автомобилей, но и за счет увеличения их цены, указывает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов.

Всего за январь-ноябрь было продано 1,43 млн легковых и легких коммерческих автомобилей, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Продажи за последние 11 месяцев выросли на 12% относительно 2016 г., приводится там же цитата председателя комитета автопроизводителей Йорга Шрайбера. Из его слов следует, что продажи этого года могут сравняться с уровнем 2015 г. Но это еще очень далеко от рекордных продаж 2012 г., когда россияне приобрели 2,9 млн машин.

Клиенты привыкли к новым ценам на автомобили, а в период кризиса сложился значительный отложенный спрос, говорит директор департамента автокредитования «Русфинанс банка» Наталья Русова. Срок владения автомобилем увеличивается, продолжает она, но несмотря на это наступило время смены приобретенных в 2011-2013 гг. автомобилей. Значительная часть из них была куплена в кредит. Сейчас ставки сопоставимы или даже ниже, чем в 2011-2013 гг., поэтому большинство снова решает взять кредит на покупку автомобиля, объяснила Русова.

Свою роль сыграли государственные программы субсидирования ставки, а также госпрограммы «Первый» и «Семейный автомобиль», говорит руководитель департамента автобизнеса ВТБ Алексей Токарев. По этим программам банк выдал две трети кредитов на новые автомобили. Существенно вырос спрос в сегменте автомобилей с пробегом, замечает Токарев. Группа увеличила выдачу кредитов в этом сегменте за год в 2,5 раза, указывает он, однако абсолютных цифр не называет.

За январь-ноябрь этого года произошли перемены в тройке лидеров, выдающих автокредиты, следует из данных Frank RG . Впервые с 2013 г. ВТБ обогнал дочерний банк Сбербанка – «Сетелем», специализирующийся на выдаче автокредитов. Правда, отрыв небольшой: за 11 месяцев ВТБ выдал автокредитов на 63,25 млрд руб. (рост за год 49%), а «Сетелем» – на 63,06 млрд руб. (38,5%). На третьем месте – «Русфинанс банк» с выдачами на 62 млрд руб. (48%).

Исторически в тройке лидеров на рынке автокредитов всегда была жесткая конкуренция, все игроки отстают друг от друга по выдачам на небольшие суммы, заключил Грибанов. 

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