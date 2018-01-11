Котировки Brent превысили $70 впервые с конца 2014 года

В начале 2018 г. нефть дорожала из-за крупнейших с 2009 г. протестов в Иране

Lucy Nicholson / Reuters

Ралли на нефтяном рынке продолжается - 11 января цена барреля нефти Brent превысила $70 впервые с начала декабря 2014 г., когда начался резкий спад котировок, пишет Financial Times. Причина текущего роста - инерция от снижения избыточных запасов углеводородов в США и рост потребления в стране из-за холодной зимы. Американский эталон WTI тоже подорожал до рекордного за три года уровня, достигнув уровня $64,5 за баррель.

По недельным данным минэнерго США, к 5 января запасы нефти в стране снизились на 4,95 млн баррелей, что оказалось более чем на 1 млн баррелей больше прогнозов. Добыча нефти в США за расчетный период снизилась на 290 000 баррелей в сутки до 9,5 млн б/с. Серия последовательных снижений запасов в США в зимний сезон оказалась самой длинной за десятилетие, указывает Bloomberg.

Сегодня министр энергетики ОАЭ Сухайль аль-Мазруи заявил CNBC, что не исключает продления соглашения ОПЕК об ограничении добычи нефти с Россией и после 2018 г. По мнению экспертов, заявление министра указывает по меньшей мере на то, что выход из сделки будет постепенным.

В начале 2018 г. нефть дорожала из-за крупнейших с 2009 г. протестов в Иране - третьем по величине производителе нефти ОПЕК (3,8 млн баррелей в сутки). Протесты в стране начались из-за сложной экономической ситуации, в результате столкновений погибли не менее 20 человек, более 450 арестованы за участие в беспорядках. К физическому сокращению экспорта иранской нефти они не привели. Кроме того, вышли данные о добыче в переживающей системный кризис Венесуэле: в декабре она упала до минимума за 16 лет (примерно 1,7 млн баррелей в сутки).

Мировому спросу на нефть также способствовали слабость доллара и ожидания глобального экономического роста, писала FT.

«Все фундаментальные факторы поддерживают ралли, которое способно продлиться еще какое-то время», - заявил Bloomberg руководитель отдела прогнозирования сырьевых рынков Standard Chartered в Лондоне Пол Хорснелл.