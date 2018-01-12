Кто должен был платить 77 млрд рублей миноритариям «ФК Открытие»

Статья опубликована в № 4485 от 12.01.2018 под заголовком: Центробанк забыл о предложении на 77 млрд руб.

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Владельцы 25% акций «ФК Открытие» должны были получить предложение об их выкупе, решил ЦБ. Вопрос – от кого: «Открытие холдинга» или его структур, которые ЦБ забрал себе Евгений Разумный / Ведомости

Перед объявлением о переходе «ФК Открытие» в Фонд консолидации банковского сектора банк «Траст» заплатил за его акции 40 млрд руб.: он скупил на бирже 13% банка. Последняя сделка была заключена 28 августа 2017 г., накануне введения временной администрации. Финансовым оздоровлением «Траста» занимался «Открытие холдинг», на тот момент основной владелец «ФК Открытие». В результате более 75% акций «ФК Открытие» оказались во владении группы аффилированных компаний, но обязательной в таких случаях оферты на выкуп бумаг у остальных акционеров сделано не было – негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Будущее», владеющий около 4% акций банка, судится по этому поводу с «Трастом».

Исходя из суммы, потраченной «Трастом» на скупку акций, 25% «ФК Открытие» можно оценить примерно в 77 млрд руб.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}