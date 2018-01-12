Кто должен был платить 77 млрд рублей миноритариям «ФК Открытие»
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Перед объявлением о переходе «ФК Открытие» в Фонд консолидации банковского сектора банк «Траст» заплатил за его акции 40 млрд руб.: он скупил на бирже 13% банка. Последняя сделка была заключена 28 августа 2017 г., накануне введения временной администрации. Финансовым оздоровлением «Траста» занимался «Открытие холдинг», на тот момент основной владелец «ФК Открытие». В результате более 75% акций «ФК Открытие» оказались во владении группы аффилированных компаний, но обязательной в таких случаях оферты на выкуп бумаг у остальных акционеров сделано не было – негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Будущее», владеющий около 4% акций банка, судится по этому поводу с «Трастом».
Исходя из суммы, потраченной «Трастом» на скупку акций, 25% «ФК Открытие» можно оценить примерно в 77 млрд руб.
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