Долги россиян по ипотеке достигли рекордных 5 трлн рублей

Ипотечный портфель российских банков к 1 декабря 2017 г. достиг рекордных 5 трлн руб. Сергей Портер / Ведомости

Ипотечный портфель российских банков к 1 декабря 2017 г. достиг рекордных 5 трлн руб., увеличившись с начала прошлого года на 13%, следует из статистики ЦБ. За январь - ноябрь 2017 г. банки выдали 935 632 рублевых ипотечных кредита на сумму более 1,7 трлн руб. Исходя из данных регулятора, эта сумма - максимум с 2006 г., когда ЦБ начал предоставлять статистику ипотечных выдач.

Средневзвешенная ставка рублевой ипотеки снизилась за ноябрь на 0,15 процентного пункта (п. п.) и достигла минимальных 9,8% годовых. Ставка кредитов на новостройки опустилась за год на 1,71 п. п. и составила 9,66% годовых, а на приобретение готового жилья — 9,86% (-2,84 п. п.), подсчитали аналитики Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Впервые за всю историю ставка на вторичном рынке ниже 10% годовых, отмечают они.

Валютная ипотека непопулярна у населения. В ноябре банки не выдали ни одного валютного кредита на покупку жилья, следует из данных ЦБ. За 11 месяцев выдачи валютной ипотеки составили лишь 0,03% от всех выданных кредитов на жилье.

За 2017 г. будет выдано около 1,1 млн рублевых ипотечных кредитов на сумму 2 трлн руб., следует из прогноза аналитического центра АИЖК. Ипотечный портфель банков достигнет 5,3-5,4 трлн руб., отмечают аналитики агентства. Похожий прогноз у аналитика «Эксперта РА» Анастасии Личагиной: она ожидает, что за 2017 г. ипотечные выдачи вырастут на 30% до 1,9 трлн руб.

Удвоение через два года?

В стратегии развития АИЖК заложено удвоение ипотечного портфеля российских банков к 2020 г. К тому времени задолженность граждан по ипотеке составит 10 трлн руб., полагают в агентстве. Получается, что ежегодно портфель должен расти больше чем на 20%, а пока более реалистичным выглядит рост на уровне 10% в год, отмечал аналитик Fitch Дмитрий Васильев. Подхлестнуть спрос на ипотеку может снижение ставок – здесь многое зависит от госбанков, которые в последнее время выдают около 70% ипотеки, говорил эксперт. Не ожидает удвоения портфеля к 2020 г. и Личагина - по ее мнению, к тому моменту может быть достигнута планка только в 6-7 трлн руб.

В 2018 г. из-за уменьшения платежеспособного спроса на жилье темпы роста ипотечного рынка замедлятся, прогнозирует Личагина. «Однако с учетом ряда мероприятий, проводимых банками и государством для поддержки ипотечного кредитования, годовые темпы прироста рынка в 2018 г. не опустятся ниже 15-20%», - полагает она. 10 января правительство утвердило программу субсидирования ипотеки для семей с детьми. Для семей, у которых с 2018 г. родится второй и третий ребенок, будет действовать льготная ипотечная ставка в 6% годовых при покупке жилья в новостройке или рефинансировании старого кредита. Такая ставка полагается в течение трех лет с даты выдачи кредита при рождении второго ребенка и пяти лет – третьего. Принятое решение позволит выдать гражданам, родившим второго и третьего ребенка, до 600 млрд руб. жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой, рассчитывают в правительстве.

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