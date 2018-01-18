В начале года заимствования у регулятора резко выросли – впервые с октября

Банки вернули ЦБ почти все, что заняли в январе Максим Стулов / Ведомости

Банки, занявшие у ЦБ в январе 39 млрд руб., вернули регулятору деньги. К вечеру 18 января задолженность банков по репо с фиксированной ставкой составила 181,7 млн руб., следует из материалов ЦБ, а 17 января — 216,6 млн руб.

Еще 10 января банки привлекли у ЦБ 39 млрд руб. ликвидности — это максимум с октября 2017 г. К 16 января их задолженность по репо достигала 30,3 млрд руб. ЦБ не раскрывает список банков, привлекающих у него средства. Кому могла потребоваться недешевая ликвидность ЦБ — неизвестно.

Банки особенно активно занимали деньги у ЦБ летом 2017 г. Так, например, к 30 августа задолженность выросла до 784,9 млрд руб. (под 10% годовых), что стало рекордом прошлого года. Тогда активно занимал деньги банк «ФК Открытие», столкнувшийся с оттоком средств – в июле клиенты и кредитные организации, размещавшие средства в банке, забрали больше 621 млрд руб. По итогам августа задолженность «ФК Открытие» перед регулятором превысила 1 трлн руб., при этом за месяц банк нарастил привлечение от ЦБ на 728,3 млрд руб. («ФК Открытие» привлекал средства не только по репо, но и по механизму экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ).