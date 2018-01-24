ВТБ потерял контроль над «Почта банком»

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Предправления «Почта банка» Дмитрий Руденко под конец прошлого года стал его акционером. Из документов банка следует, что 28 декабря он купил две акции «Почта банка» у группы ВТБ, которой принадлежало до этого 50% плюс 1 акция. Теперь ВТБ и «Почта России» владеют банком на паритетной основе – у них по 50% минус 1 акция.

Акционеры договорились о такой схеме владения по итогам двух лет работы, сказал Руденко в интервью «Ведомостям» и заверил, что они все также заинтересованы в проекте «Почта банка». Он говорит, что будет представлять сторону «Почта банка» среди его акционеров. За сколько он купил две акции, Руденко не раскрыл. Никаких дополнительных договоров и условий в сделке нет, Руденко будет самостоятелен при голосовании, сообщил представитель «Почта банка».

Когда в 2015–2016 гг. создавался «Почта банк», стороны не говорили о том, что ВТБ через какой-то срок утратит контроль над ним. «Мы просили и получили формально контрольный пакет, для нас важно консолидировать нашу деятельность банковскую в рамках группы. Мы договорились, что по всем основным вопросам мы абсолютно равные партнеры и все ключевые задачи решаем совместно», – говорил осенью 2015 г. президент ВТБ Андрей Костин. На вопрос о причинах отказа ВТБ от контроля его представитель заявил, что акционеры договорились о паритетном владении, а представитель «Почты России» лишь напомнил, что доля «Почты» осталась прежней.

Обсуждалась идея того, что в дальнейшем ВТБ может передать свою долю в «Почта банке» кому-то другому, говорят человек, знакомый с топ-менеджерами обоих акционеров, а также госбанкир и один из федеральных чиновников. Но представитель ВТБ уверяет, что группа не планирует выходить из капитала «Почта банка».

После передачи акций Руденко у «Почты России» появится больше возможностей влиять на принятие решений, чем если бы у ВТБ оставался контроль, считает партнер ФБК Александр Ермоленко. Это компромиссное решение, объясняет он: с одной стороны, миноритарий, выкупивший две акции, – это «человек ВТБ», а с другой стороны, для «Почты России» это лучше, чем если бы контроль был целиком у группы. «На мой взгляд, паритетное владение банком обоснованно: хоть ВТБ и знает тонкости банковского бизнеса, инфраструктура принадлежит «Почте», и трудно сказать, чей вклад здесь больший», – продолжает он.

Руденко может влиять на принятие решений, но только в тех ситуациях, когда акционеры не могут договориться, указывает Ермоленко, возможно, для этого и появился такой миноритарий. «И с этой точки зрения не имеет значения, чью сторону он примет, поскольку для компании порой не важно – идти вправо или влево, главное – идти», – заключил он.

Сотрудник одной из банковских ассоциаций полагает, что, возможно, у ВТБ была необходимость избавиться от контроля из-за грядущих санкций: так называемый кремлевский доклад минфин США планирует представить конгрессу к 29 января.

При добавлении в санкционный список действует «правило 50%», по которому на дочернее общество автоматически распространяются те же ограничения, что и на материнскую структуру, говорит управляющий партнер московского офиса Debevoise and Plimpton LLP Алан Карташкин. Однако OFAC (департамент минфина США по контролю за иностранными активами) по своему усмотрению может включить в санкционный список и организации, которые более не являются дочерними для санкционной компании, но имеют для нее значение, указывает он.

С чем связан интерес Руденко к покупке двух акций банка, пока непонятно, резюмирует аналитик Moody’s Петр Паклин. Если же риск санкций реализуется, то никаких проблем с фондированием у «Почта банка» не возникнет: «Банк фондируется за счет средств физлиц, в основном пенсионеров».