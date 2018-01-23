«Почта банк» – digital-банк с человеческим лицом»

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Президент – председатель правления «Почта банка» Дмитрий Руденко Евгений Разумный / Ведомости

Дмитрий Руденко – специалист по банковской рознице: стоял у истоков банка «Русский стандарт», развивал розничное направление в «ВТБ 24», участвовал в создании «Лето банка», а затем – на его базе – «Почта банка». Руденко любит динамичное развитие, сказал его знакомый, объясняя причину ухода из «Русского стандарта» в 2007 г. Банк стал более взвешенно оценивать риски, и рост замедлился. В последнем проекте Руденко верен себе: «Почта банк» за два года поднялся с 94-го места по активам на 45-е. По размеру привлеченных средств населения скачок еще более внушительный: с 282-го на 28-е место. А среди более 6,3 млн клиентов отнюдь не только пенсионеры, за которых «Почта банк» конкурирует со Сбербанком.

В конце декабря Руденко превратился из наемного менеджера в собственника: он купил две акции «Почта банка» у группы ВТБ, доля которой снизилась до 50% минус 1 акция – такая же доля и у «Почты России». Теперь в спорных ситуациях его голос будет решающим. Руденко говорит, что будет представлять интересы «Почта банка».

– На рынке говорят, что Россия опоздала с созданием почтового банка лет на 20. Что вы думаете об этом? Ведь все больше банковских операций проводится удаленно, и президент уже подписал закон об удаленной идентификации.

– Хорошее дело никогда не бывает поздно или рано, оно всегда вовремя. Поэтому я уверен, что мы не опоздали, что все должно было произойти именно так. История же сослагательного наклонения не терпит. Может быть, можно было раньше, не знаю, я не участвовал в создании почтовых банков в России 20 лет назад. Ну а почему сейчас? Россия – уникальная страна: она растянута на огромной территории, но у нас не самые развитые инфраструктура и коммуникации, а 20 лет тому назад – тем более. Население сконцентрировано в больших городах, а вся остальная часть распылена в маленьких селах и поселках. Когда мы говорим про почтовый банк, то сразу вспоминаются французские, немецкие, европейские примеры, но это вообще сюда никак не подходит. У нас в принципе другая модель. И наверное, чтобы создать «Почта банк» эффективным и работающим, надо было дождаться, пока оптика дотянется до почтовых отделений, когда появится мобильный банкинг, смартфоны станут доступны практически каждому, а банковские услуги перейдут в digital и стандартизируются настолько, что их можно будет загрузить в мобильное приложение.

– Но ведь другие банки тоже могут точно так же предлагать услуги клиентам...

– Могут, конечно. И предлагают, и это хорошо. Чем больше выбор у клиентов, тем более качественные услуги мы предоставляем. Если говорить о «Почта банке», то была инфраструктура «Почты России», но для создания почтового банка у них должен был появиться партнер. «Почта банк» создан на базе «Лето банка», который был оператором POS-кредитования с 50 000 точек по всей стране. Эти кредиты продают либо сотрудники банка в больших точках, либо сотрудники магазина. Мы эту технологию оттестировали и настроили, а дальше был только вопрос экспансии на еще большую сеть.

А с другой стороны, должна была быть команда почты и прогрессивный министр, который обладает таким вдением, что финансовые услуги, которые почта во всех странах оказывает, традиционно мигрируют в почтовый банк. И в разных странах это по-разному случилось; если в Японии это произошло 170 лет назад, даже больше, то в Китае лишь 10 лет назад. Но в таком партнерстве банковские услуги предлагают только почтовые банки.

Руденко – новый акционер

– Ваша материнская компания «ВТБ 24» с нового года присоединилась к ВТБ. Для вас что-то изменится?

– Я не жду каких-то ухудшений. Честно. Потому что проект «Почта банка», конечно, не проект «ВТБ 24». Это проект группы ВТБ и «Почты России». Все руководители группы ВТБ очень внимательно следят за «Почта банком», я всех знаю, естественно...

– Тем не менее группа ВТБ отказалась от контроля над «Почта банком» и теперь владеет им на паритетных началах с «Почтой России»: у обеих по 50% минус 1 акция. Почему было принято такое решение? Означает ли это, что ВТБ теперь меньше заинтересован в этом проекте? (Руденко дал интервью до того, как приобрел акции «Почта банка», этот и следующий вопрос были заданы перед публикацией дополнительно).

– Акционеры договорились о паритетном владении акциями по итогам двух лет работы. Они все также заинтересованы в проекте. Изменение коснется только того, что в голосовании теперь будет участвовать еще одна сторона, которая будет представлять «Почта банк».

– Две акции банка, чтобы избавить ВТБ от контроля, выкупили вы сами. Сколько потратили?

– Стоимость сделки абсолютно рыночная.

Борьба за пенсионеров и не только

– Вы говорили, что до 2023 г. пенсионеры должны составлять 30% клиентской базы. Кто ваши клиенты сейчас?

– Мы уже начали про эту дуальность разговаривать, что это digital-банк с человеческим лицом, если так можно сказать. Мы придуманы как система, позволяющая обычному человеку, вне зависимости от того, где он проживает – в большом городе, в маленьком или в селе, получить доступ к базовому набору банковских услуг, необходимому на сегодняшнем этапе развития цивилизации для нормальной жизни. Поэтому у нас есть все возрасты. В стратегии на первые годы прописано, что мы фокусируемся на двух типах клиентов, для которых мы делаем целевое предложение: это пенсионеры и активные посетители почты. Всего у банка 6,3 млн клиентов.

«Почта банк» Банк

Акционеры (данные банка на 18 января 2018 г.): ПАО «Банк ВТБ» (49,99%), ФГУП «Почта России» (49,99%).

Финансовые показатели (РСБУ, девять месяцев 2017 г.):

активы – 187,3 млрд руб.,

капитал – 21,6 млрд руб.,

чистая прибыль – 4,6 млрд руб.

Создан в январе 2016 г. на базе «Лето банка» группой ВТБ и «Почтой России». По данным банка на 30 сентября 2017 г., открыто 12 437 точек присутствия в 82 регионах России. Занимает 45-е место по активам в рэнкинге российских банков, составляемом «Интерфакс-ЦЭА» (по данным на 1 октября 2017 г.).



Сейчас доля пенсионеров среди наших клиентов приближается к 10%, а где-то 6% от общей базы – это те, кто уже написал заявление о переводе пенсии. Здесь надо разделять: это люди пенсионного возраста или люди, которые у нас получают пенсию. Мы будем работать над тем, чтобы вторых было больше. Если учитывать людей возраста 50+, т. е. потенциальных пенсионеров, то она будет около 15%.

– У вас же с почтой конфликт интересов, потому что почта получает комиссии за выдачу пенсий, это существенная часть ее дохода, получается, что она так ее теряет...

– И да и нет. Прямого конфликта я не вижу, и коллеги из «Почты России» – тоже. Почему? Ну, во-первых, мы платим им инфраструктурный платеж. Это фактически замена расходов бюджета, если хотите, на доставку пенсии через «Почту России».

– А так у них был бы инфраструктурный платеж и комиссия за доставку пенсии.

– Да, но он бы был меньше, потому что инфраструктурный платеж зависит не только от количества точек, но и от успешности работы этих точек, от привлеченных депозитов, от кредитов. В связи с этим им выгодно, чтобы пенсионеры переходили к нам. Зачастую бывает, что если он перешел на получение пенсии, то он и депозиты свои перевел, и почта здесь зарабатывает дополнительный доход. Плюс дивиденды. Пенсионеры, которые сейчас выходят на пенсию, – это те люди, у которых уже были счета в банках, они, скорее всего, были участниками зарплатного проекта. Какова вероятность того, что они скажут: «Ну, теперь я забуду весь свой банковский опыт и перейду на наличные, буду сидеть дома и ждать почтальона с конвертом»?

– Когда люди приходят в отделение ПФР, там сидит сотрудник Сбербанка и тут же им предлагает переводить пенсию в Сбербанк. Возможно, вы как-то тоже хотите проникнуть туда?

– Я отвечу так: мы не то чтобы хотим, теперь он там не один сидит. Практически в 1000 отделений ПФР работает уже и наш сотрудник рядом со сбербанковским.

– А остальные ваши клиенты – кто они?

– Ну, активная часть населения, естественно, потому что банк вырос из кредитного монолайнера. Основной массе клиентов сейчас в районе 30 лет.

– С одной стороны, вы банк для пенсионеров, с другой – вы сказали, что хотите быть digital-банком.

– Да мы уже и есть digital-банк.

– Но имя у банка одно, бренд один, и его надо как-то позиционировать, и сейчас он больше воспринимается как... Если брать рекламную TB-кампанию с Сергеем Гармашем, то как банк для пенсионеров, да? Не видите ли здесь противоречия?

– Я вчера смотрел отчет про американский рынок – ноль процентов тех, кому меньше 25 лет, смотрит телевизор. Они вообще не смотрят телевизор, ни в каком виде, даже не включают. В этом смысле меня всегда удивляет, когда вдруг по телевизору модные продвинутые ребята рекламируют digital-банк (в конце прошлого года «Тинькофф банк» запустил ТВ-кампанию с Иваном Ургантом. – «Ведомости»). А кому они это рекламируют? Ну, наверное, пенсионерам, домохозяйкам, может быть. Я даже по своим детям, например, могу сказать, что никто из них телевизор не включает.

– Это еще от региона зависит.

– Где нет интернета, там сложно быть интернет-пользователем. А то, что говорит тот же Гармаш, – это абсолютная правда. Кроме того, он же не говорит, что вы можете пользоваться услугой банка, только если вы пенсионер. Молодежь (те люди, которым сейчас около 25 лет) у нас примерно тоже 10% клиентской базы составляет.

– А какие продукты берет молодежь?

– Интернет-покупки где доставляются? На почте. Значит, все эти граждане – ну, большинство – приходят на почту и получают свои интернет-покупки. Поэтому мы с момента создания «Почта банка» уделили внимание digital.

Для молодежи первый продукт – это виртуальная карта, ее можно получить, просто скачав приложение, вот вам и механизм для интернет-покупок.

– По логике, если человек пришел на почту за посылкой, то он уже удаленно заплатил, у него уже есть либо карта, либо электронный кошелек. Как вы такому клиенту предлагаете еще один подобный продукт?

– Мы наполняем его дополнительной выгодой. У нас есть интересная программа защиты интернет-покупателя. Она идет в привязке к этой карте, и аналогов на рынке ей пока нет. Она бесплатная для клиента, несмотря на то что страховая компания – это наши партнеры, мы за это платим. Программа гарантирует низкую цену (если найдете дешевле, вернем разницу), защиту, если пришел некачественный товар, а также бесплатный возврат товара отправителю.

– И насколько просто получить это возмещение?

– В течение нескольких дней. Если, например, у вас разбит экран, значит, надо будет приехать в сервисный центр, если вы нашли лучшую цену, то нужно предоставить чек от покупки и т. д.

– Есть Visa и Mastercard, они гарантируют доставку качественного товара из интернет-магазина.

– Да, есть такие программы, у меня даже опыт такой был. В некоторых премиальных карточках это работает в случае кражи товара. У меня украли велосипед, дальше мне сказали: «Иди в полицию, пиши заявление, они должны возбудить уголовное дело». Пришел взрослый дядя в полицию и сказал: «Хочу написать заявление – у меня украли велосипед». Они сказали: «Знаешь, тебе проще купить новый». В нижнем массовом сегменте карточка почти никогда не дает реальную страховку в интернет-магазине, причем магазин будет доказывать, что он отправил все в целости, а разбила почта ­­­- китайская, японская или любая другая.

– Клиенту в любом случае нужно будет собирать документы и доказательства.

– Да, необходим ряд документов для страховой компании, подтверждающих наступление страхового случая, – заявления, чеки, фотографии.

Страховку никто не навязывает

– Защитники прав потребителей говорили, что некоторые продукты и скрытые комиссии вызывают у них беспокойство. А судя по картотеке арбитражных дел, у «Почта банка» много судов с Роспотребнадзором.

– Суды есть: 55 дел в 2017 г. Для 5 млн клиентов не очень много. Мы считаем, что если наши права ущемляются, то мы должны судиться, должны защищаться, мы не дарители денег. Что касается скрытых комиссий, то я о них ни разу не слышал.