Падение ставок вкладов становится лавинообразным

Где еще можно успеть разместить рубли под 8%, а доллары под 2% и выше

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Доходность рублевых вкладов снижается лавинообразно Depositphotos / PhotoXPress

За последнюю неделю как минимум треть крупных розничных банков тем или иным образом снизили доходность рублевых вкладов для населения.

Одни отменили новогодние сезонные предложения, другие корректировали ставки всех или части базовых депозитов.

Среди них Промсвязьбанк, Альфа-банк, «Русский стандарт», «Возрождение», Московский индустриальный банк, Росбанк, «Почта банк», Московский кредитный банк, «Ренессанс кредит» и др.

Снижение ставок составляло 0,2-1 процентный пункт в зависимости от банка, срока и суммы вклада. Теперь доходность розничных рублевых вкладов в подавляющем большинства банков опустилась ниже 8%.

Основными факторами, влияющими на изменение ставок по депозитам, стали снижение в декабре ключевой ставки ЦБ сразу на 0,5 процентного пункта и насыщение банковского сектора: портфели пассивов на сегодня достаточны, банки отчасти сдерживают рост своих портфелей по вкладам, поскольку не испытывают существенной потребности в увеличении ликвидности, объясняет первый зампред правления банка «Русский стандарт» Евгений Лапин.

Представители банков не сомневаются, что ЦБ продолжит снижать ключевую ставку. Об этом также говорила в среду первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Ближайшее заседание ЦБ по этому вопросу состоится уже 9 февраля. Поэтому ставки вкладов в ближайшее время также станут еще ниже.

Президент Сбербанка Герман Греф в пятницу предсказал падение всех рыночных ставок в этом году на 2 процентных пункта.

Однако в ряде крупных банков все еще можно вложить рубли под 8% или выше (см. таблицу). Правда, эти предложения в основном касаются краткосрочных вложений – сроком 3-6 месяцев.

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