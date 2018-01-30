Сбербанк подтвердил переговоры о продаже Denizbank

Сбербанк купил Denizbank в 2012 г. за $3,5 млрд, это крупнейший зарубежный дочерний банк группы Jens Kalaene / DPA / TASS

Сбербанк может продать свою турецкую «дочку» Denizbank. Представитель Сбербанка во вторник утром подтвердил, что госбанк приступил к обсуждению с Emirates NBD, одним из крупнейших банков Объединенных Арабских Эмиратов, возможности покупки доли Сбербанка в уставном капитале Denizbank. «Обсуждения находятся на начальной стадии, в настоящий момент нет точной информации о том, состоится ли сделка», – говорится в сообщении Сбербанка. Там же указано, что госбанк регулярно рассматривает потенциальные возможности на рынках.

О том, что Сбербанк может продать Denizbank, накануне сообщили агентства Reuters и Bloomberg.

Сбербанк купил Denizbank в 2012 г. за $3,5 млрд, это крупнейший зарубежный дочерний банк группы. За девять месяцев прошлого года Denizbank заработал 1,4 млрд турецких лир чистой прибыли (около $0,4 млрд). Активы банка – почти 152 млрд лир (около $42,7 млрд).