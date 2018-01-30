Финансы / Страхование

ОСАГО впервые ушло в минус по сборам

Это говорит о проблемах у автомобилистов с покупкой полиса, считают эксперты

Для страховщиков ОСАГО 2017 год был неудачным. Впервые с 2004 г. премии по этому виду страхования и средняя стоимость полиса снизились. Стоимость полиса снизилась на 4% до 5819 руб., а сборы – на 3% до 228,125 млрд руб., следует из предварительных данных Российского союза автостраховщиков (РСА) за 2017 г. (Центробанк статистику публикует позже). При этом средняя выплата по ОСАГО в прошлом году увеличилась на 10% до 75 763 руб., а сумма выплат за прошлый год увеличилась на 9% и составила 181 млрд руб.

«Данные свидетельствуют о дисбалансе в системе ОСАГО», – говорит президент РСА Игорь Юргенс, слова которого приводит пресс-служба союза. Статистика РСА не учитывает накладные выплаты страховщиков ОСАГО в суде, например, штрафы и пени, оплата услуг экспертов и автоюристов, поясняет Юргенс. По предварительным данным самих страховщиков, по итогам 11 месяцев 2017 г. сумма таких непрофильных расходов составила 17 млрд руб.

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Комментарии  ()
slavkk
11:49 30.01.2018
Естественно они в минус ушли, цены задрали вверх, полисы не продают, даже через интернет купить и то проблема. Вроде как дали право страховым управлять коэффициентами, так он их задрали вверх, разницы между ценами почти никакой, вот сам смотрите сравнение цена на ОСАГО в 44 компаниях https://www.driver-helper.ru/calculator/osago
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