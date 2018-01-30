ОСАГО впервые ушло в минус по сборам

Это говорит о проблемах у автомобилистов с покупкой полиса, считают эксперты

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2017 год был неудачным для страховщиков Smartmoney

Для страховщиков ОСАГО 2017 год был неудачным. Впервые с 2004 г. премии по этому виду страхования и средняя стоимость полиса снизились. Стоимость полиса снизилась на 4% до 5819 руб., а сборы – на 3% до 228,125 млрд руб., следует из предварительных данных Российского союза автостраховщиков (РСА) за 2017 г. (Центробанк статистику публикует позже). При этом средняя выплата по ОСАГО в прошлом году увеличилась на 10% до 75 763 руб., а сумма выплат за прошлый год увеличилась на 9% и составила 181 млрд руб.

«Данные свидетельствуют о дисбалансе в системе ОСАГО», – говорит президент РСА Игорь Юргенс, слова которого приводит пресс-служба союза. Статистика РСА не учитывает накладные выплаты страховщиков ОСАГО в суде, например, штрафы и пени, оплата услуг экспертов и автоюристов, поясняет Юргенс. По предварительным данным самих страховщиков, по итогам 11 месяцев 2017 г. сумма таких непрофильных расходов составила 17 млрд руб.

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