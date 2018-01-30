Совкомбанк консолидировал 45% Росевробанка

Он выкупил долю в 11% у Европейского банка реконструкции и развития

Теперь Совкомбанку принадлежит 45,34% Росевробанка Евгений Разумный / Ведомости

Совкомбанк нарастил долю в Росевробанке: он выкупил 11% кредитной организации у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Сделка была закрыта 30 января 2018 г., говорится в пресс-релизе Совкомбанка

Теперь Совкомбанку принадлежит 45,34% Росевробанка: 35,34% – напрямую, 10% – через REG Holding (объединяет российских акционеров Росевробанка). Общая доля REG Holding составляет 64,66%.

Представитель ЕБРР не раскрыл цену сделки. «У каждой инвестиции есть свой жизненный цикл, и в данном случае он подошел к концу», – добавил он.

«Инвестиции в Росевробанк дают стабильно высокий дивидендный доход и прирост стоимости. Высокие стандарты корпоративного управления, поддерживаемые основным акционером – компанией REG Holding, формируют для нас самые комфортные условия, для того чтобы оставаться миноритарным финансовым инвестором», – передал через пресс-службу предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев. По его оценке, чистая прибыль Росевробанка по итогам года составит порядка 5 млрд руб., а на дивиденды банк направит около 2 млрд руб.