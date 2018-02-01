ЦБ соберет у себя данные обо всех кредитах юрлицам
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
На базе Центрального банка может быть создан единый реестр кредитных досье юридических лиц, говорится в материалах экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку, такой реестр нужен для борьбы с мошенничеством и повышения прозрачности. Законопроект о реестре планируется внести весной, сообщил председатель этого комитета Анатолий Аксаков: «Законопроект мы сейчас готовим, советуясь с Банком России».
Представитель ЦБ на запрос не ответил.
В кредитном досье содержатся все выкладки по финансовому анализу заемщика, полные условия кредитования, документы о залоге и т. д., поясняет топ-менеджер крупного банка. Пропажа кредитных досье в отдельных банках и возможное повторение этой ситуации создает риски для финансового рынка, говорится в материалах экспертного совета. Из Промсвязьбанка перед тем, как он был направлен на санацию, пропали или были уничтожены кредитные досье корпоративных заемщиков на сумму 109,1 млрд руб., заявлял в конце декабря зампред ЦБ Василий Поздышев. Примерно на такую же сумму банк финансировал через сделки репо собственные субординированные обязательства, напомнил Поздышев, но не отражал эти операции в отчетности.
Банки заинтересованы в создании такого реестра, считает Аксаков, они смогут получать из реестра информацию о заемщиках: кто где взял кредит. (Информация о ставке и других коммерческих условиях доступна не будет.)
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}