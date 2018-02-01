Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4499 от 01.02.2018 под заголовком: Централизация кредитов

ЦБ соберет у себя данные обо всех кредитах юрлицам

Регулятор больше не хочет терять кредитные досье, как в Промсвязьбанке

На базе Центрального банка может быть создан единый реестр кредитных досье юридических лиц, говорится в материалах экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку, такой реестр нужен для борьбы с мошенничеством и повышения прозрачности. Законопроект о реестре планируется внести весной, сообщил председатель этого комитета Анатолий Аксаков: «Законопроект мы сейчас готовим, советуясь с Банком России».

Представитель ЦБ на запрос не ответил.

В кредитном досье содержатся все выкладки по финансовому анализу заемщика, полные условия кредитования, документы о залоге и т. д., поясняет топ-менеджер крупного банка. Пропажа кредитных досье в отдельных банках и возможное повторение этой ситуации создает риски для финансового рынка, говорится в материалах экспертного совета. Из Промсвязьбанка перед тем, как он был направлен на санацию, пропали или были уничтожены кредитные досье корпоративных заемщиков на сумму 109,1 млрд руб., заявлял в конце декабря зампред ЦБ Василий Поздышев. Примерно на такую же сумму банк финансировал через сделки репо собственные субординированные обязательства, напомнил Поздышев, но не отражал эти операции в отчетности.

Банки заинтересованы в создании такого реестра, считает Аксаков, они смогут получать из реестра информацию о заемщиках: кто где взял кредит. (Информация о ставке и других коммерческих условиях доступна не будет.)

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