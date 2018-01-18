Финансы

Новости

ЦБ обратился в Генпрокуратуру по поводу пропавших кредитных досье Промсвязьбанка

Банк России заявил, что обратился в Генпрокуратуру по поводу хищения кредитных досье заемщиков Промсвязьбанка на 100 млрд руб. Временная администрация в санируемом банке требовала возбуждения уголовного дела, сообщил регулятор.

«Банк России 25 декабря 2017 г. направил обращение в Генеральную прокуратуру России в отношении выявленного факта хищения кредитных досье корпоративных заемщиков Промсвязьбанка на общую сумму задолженности более 100 млрд руб. Временная администрация по управлению банком, функции которой выполняются управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора, 29 декабря 2017 г. направила генеральному прокурору Юрию Чайке заявление о возбуждении уголовного дела в связи с выявлением сделок по приобретению у компаний-нерезидентов ценных бумаг банка на внебиржевом рынке, которые совершены вопреки интересам банка и причинили ему существенный имущественный ущерб», - сказал представитель ЦБ.

Утром 18 января агентство ТАСС сообщило со ссылкой на МВД, что ЦБ не обращался в министерство по поводу нарушений законодательства руководством Промсвязьбанка.

В декабре зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что регулятор готовит обращения в правоохранительные органы по ряду сделок и фактов, имеющих признаки незаконных действий менеджмента санируемого банка. Временная администрация обнаружила, что часть кредитных досье на общую сумму 109,1 млрд руб. пропала или была уничтожена. Кроме того, выявлены операции по финансированию банком своих субордов за счет сделок репо без отражения этого в отчетности. Размер этих субординированных обязательств примерно совпадает с суммой кредитов пропавших кредитных досье, указывал Поздышев.

Сделки купли-продажи ценных бумаг были подписаны 14 декабря принятым на работу в банк двумя днями ранее гражданином иностранного государства, он 12 декабря получил доверенность от предправления банка (им был его совладелец Дмитрий Ананьев) на проведение этих сделок, говорил Поздышев. О санации Промсвязьбанка ЦБ объявил 15 декабря.

Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев в интервью «Ведомостям» заявил, что пропажа кредитных досье - дело правоохранительных органов, а не ЦБ, и обвинил Поздышева в формировании негативной повестки, стремлении «максимизировать размер потерь и снять с себя ответственность за решение ввести временную администрацию».