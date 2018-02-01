Промсвязьбанк столкнулся с оттоком средств клиентов

Отток средств населения составил почти 22 млрд руб. Максим Стулов / Ведомости

В декабре Центробанк предоставил Промсвязьбанку 298 млрд руб., следует из опубликованной в четверг отчетности банка. Всего по итогам декабря задолженность Промсвязьбанка перед ЦБ составила 344,23 млрд руб.

Деньги ЦБ Промсвязьбанку потребовались из-за того, что он в декабре столкнулся с серьезным оттоком клиентских средств, следует из отчетности банка. Так, кредитные организации забрали из банка 48,9 млрд руб. (по итогам месяца средств других банков осталось на 38,15 млрд руб.). Компании за месяц забрали с расчетных счетов и депозитов 269,43 млрд руб. (средств юрлиц осталось на 297,44 млрд руб.). Отток средств населения составил почти 22 млрд руб. (по итогам декабря средств во вкладах физлиц осталось на 348,48 млрд руб.).

В декабре же Промсвязьбанк создал резервы на возможные потери на 319,1 млрд руб. Это сказалось на капитале банка, он стал отрицательным - минус 121,56 млрд руб.

О санации Промсвязьбанка ЦБ объявил в середине декабря, тогда же он оценил, что нехватка капитала банка составляет 100-200 млрд руб. А его докапитализация должна пройти в I квартале этого года. К 15 января ЦБ уменьшил капитал банка до 1 руб., а субординированные инструменты на $1,2 млрд и 35 млрд руб. были списаны. Субординированный кредит на 725 млн руб., который получал еще Первобанк (в 2016 г. присоединен к Промсвязьбанку), банк досрочно вернул ВЭБу.

Показатели Промсвязьбанка претерпели изменения из-за формирования резервов по кредитам, незарезервированным в достаточном объеме ранее, пояснил представитель банка. Промсвязьбанк смог выполнить нормативы по ликвидности с запасом благодаря поддержке ЦБ, добавил он: «Данная поддержка позволила банку нивелировать последствия сокращений обязательств, наблюдавшихся в течение нескольких месяцев».

«Вклады физических лиц (за исключением private banking) в декабре выросли. Банк закрыл самые дорогие обязательства (РЕПО с Банком России и МБК и др.). До момента заявлений о непрерывности работы банка, гарантированной ЦБ, наблюдался кратковременный отток средств юрлиц», – добавил представитель банка.