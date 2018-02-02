Банки ответят за услуги страховых компаний и паевых фондов
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Центробанк хочет привлечь банки к ответственности за качество продаваемых финансовых продуктов третьих лиц – страховых компаний и пенсионных фондов, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Регулятор уже выпустил сообщение с рекомендациями для банков, однако «не видит его усиленного исполнения». Поэтому ЦБ собирается изменить регулирование, «чтобы у продающего продукт была самостоятельная ответственность».
Если банк хочет продавать продукты третьих лиц, то должен подчиняться и правилам, которые предъявляются к их производителям, указывает Швецов. «Например, если банк продает страховые продукты, то ему нужно будет становиться членом СРО страховых организаций, то же и в случае с пенсионными продуктами», – предупреждает Швецов. Помимо ответственности за продажи планируется обязать банки раскрывать подробную информацию о продуктах партнеров, уточнил представитель пресс-службы ЦБ.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}