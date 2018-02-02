Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4500 от 02.02.2018 под заголовком: Страховой случай для банков

Банки ответят за услуги страховых компаний и паевых фондов

ЦБ собирается ужесточить контроль за качеством продаваемых банками продуктов третьих лиц

Центробанк хочет привлечь банки к ответственности за качество продаваемых финансовых продуктов третьих лиц – страховых компаний и пенсионных фондов, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Регулятор уже выпустил сообщение с рекомендациями для банков, однако «не видит его усиленного исполнения». Поэтому ЦБ собирается изменить регулирование, «чтобы у продающего продукт была самостоятельная ответственность».

Если банк хочет продавать продукты третьих лиц, то должен подчиняться и правилам, которые предъявляются к их производителям, указывает Швецов. «Например, если банк продает страховые продукты, то ему нужно будет становиться членом СРО страховых организаций, то же и в случае с пенсионными продуктами», – предупреждает Швецов. Помимо ответственности за продажи планируется обязать банки раскрывать подробную информацию о продуктах партнеров, уточнил представитель пресс-службы ЦБ.

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