ФРС жестко наказала Wells Fargo за плохое обращение с клиентами

Вокруг Wells Fargo разгорелся скандал в сентябре 2016 г. Swayne B. Hall / AP

Федеральная резервная система США (ФРС) пошла на беспрецедентные меры, чтобы наказать Wells Fargo за «повсеместное плохое обращение с клиентами и прочие нарушения». ФРС запретила третьему по величине банку США увеличивать размер активов на своем балансе без предварительного разрешения регуляторов, пока он не исправит свою работу. Также американский центробанк распорядился, чтобы Wells Fargo заменил четырех членов совета директоров в этом году.

ФРС объявила о своем решении вечером в пятницу 2 февраля, последний день работы Джанет Йеллен на посту председателя центробанка. «Мы не можем терпеть повсеместные и постоянные нарушения в любом банке, и пострадавшие от Wells Fargo клиенты ожидают, что будут предприняты комплексные реформы, чтобы предотвратить повторение таких нарушений», – сказано в заявлении Йеллен.

Объявление было сделано уже после закрытия торгов в пятницу. Перед открытием торговой сессии в понедельник котировки акций Wells Fargo снизились более чем на 8%.

Вокруг Wells Fargo разгорелся скандал в сентябре 2016 г., когда выяснилось, что его сотрудники в течение нескольких лет открыли около 3,5 млн счетов без ведома клиентов ради выполнения плана продаж. В результате Wells Fargo согласился заплатить $185 млн штрафа, а тогдашний гендиректор Джон Стампф ушел в отставку. Позже банк также признал, что более 550 000 заемщиков переплачивали за его банковские продукты.

Wells Fargo может и дальше принимать депозиты и выдавать кредиты. Но общий размер его активов не должен быть больше чем $1,95 трлн, которые были у него на конец 2017 г.

Кроме того, ФРС дала понять, что теперь ответственность за огрехи крупных банков будут нести не только их топ-менеджеры, но и члены совета директоров, пишет The Wall Street Journal (WSJ). «ФРС только что припугнула советы директоров банков по всей стране, – отмечает аналитик Capital Alpha Partners Иэн Катц. – Это именно то, что [центробанк] и хотел сделать».

Wells Fargo попытается минимизировать вызванный ограничениями ущерб, сократив менее выгодные операции, например прием вкладов у корпоративных клиентов, пишет Financial Times (FT). По мнению аналитиков, это позволит банку расширить более прибыльные виды бизнеса, например выдачу кредитных карт, не нарушая ограничений ФРС. Тем не менее, по оценкам специалистов, банк из-за ограничений потеряет $300–400 млн в этом году.

Как утверждает бывший сотрудник ФРС, действия центробанка «выглядят страшнее, чем они есть на самом деле». «Если бы это был маленький банк, действия были бы намного жестче, – приводит его слова FT. – Региональный банк мог бы лишиться лицензии. Но Wells слишком крупный, чтобы вывести его из бизнеса».

Wells Fargo выразил уверенность в том, что он «удовлетворит требования» ФРС. Гендиректор банка Тимоти Слоун заявил аналитикам, что банк в течение 60 дней представит ФРС соответствующие планы. Как отмечает WSJ, за последний год Wells Fargo назначил шесть новых членов совета директоров, а трое и так планировали уйти в отставку к окончанию ежегодного собрания акционеров, которое обычно проходит в конце апреля.