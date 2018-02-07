Финансы / Рынки

Мировые фондовые рынки пытаются расти

Инвесторы ищут успокаивающие объяснения недавнего обвала

Ситуация на фондовых рынках в среду стабилизировалась после того, как накануне американские индексы после сильных скачков выросли к концу торгов. Японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng прибавили в пределах 1%, а Stoxx Europe 600 к 17.30 мск вырос на 1,4%.

Восстановление котировок вселяет в инвесторов надежду, что резкое падение рынков в пятницу и понедельник останется позади. Индекс Dow Jones в понедельник потерял рекордные в своей истории 1175 пунктов (4,6%). Во вторник он вырос на 2,3%, а S&P 500 – на 1,7%. В среду за первый час торгов индексы выросли в пределах 0,4%.

Индекс волатильности VIX, который также называют «индексом страха», снизился до 30 пунктов после того, как во вторник он достиг 50 пунктов, внутридневного максимума с 2009 г.

Многие управляющие активами уверены, что падение рынков было разовым событием, поскольку мировая экономика уверенно растет, а хорошие финансовые результаты компаний делают их акции привлекательными. «Мы не видим никаких экономических поводов [для падения]», – говорит Каролайн Симмонс из UBS Wealth Management.

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Комментарии  ()
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01:28 08.02.2018
что треть мирового ВВП это долги, а если по странам, то в G7 долги равны ВВП
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