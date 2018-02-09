Мировые рынки завершили неделю падения на нервной ноте

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За первую неделю февраля инвесторы вывели из мировых фондов акций рекордные $30,6 млрд Евгений Разумный / Ведомости

Падение, начавшееся на мировых фондовых рынках неделю назад, опустило основные индексы более чем на 10%, что традиционно считается коррекцией. Она еще не закончена, полагают участники рынка, хотя более отдаленные перспективы представляются им более радужными. Вместе с тем звучат и более панические оценки.

В четверг индексы Dow Jones и S&P 500 опустились более чем на 10% по сравнению с пиком 26 января. Это стало первой коррекцией американского фондового рынка с февраля 2016 г. Индексы растеряли рост этого года, вернувшись на уровень конца ноября 2017 г. «Словно год для всех начинается заново», – говорит главный рыночный стратег TD Ameritrade Дж. Дж. Кинахан (цитата по The Wall Street Journal).

Панъевропейский индекс Euro Stoxx 600 вернулся на уровень августа 2017 г. Индекс развитых рынков MSCI World показал худший недельный результат с 2011 г. Китайский индекс Shanghai Composite пережил худшую неделю за два года, а с максимума 29 января по внутридневной минимум 9 февраля упал на 13,1%. Гонконгский Hang Seng потерял за неделю 9,5%.

Несмотря на снижение, S&P 500 примерно на 13% выше своего значения годом ранее, а индекс Dow Jones – на 19%. Нынешняя коррекция S&P 500 стала четвертой с тех пор, как на фондовом рынке начался бычий тренд в 2009 г., согласно Bespoke Investment Group. В пятницу американские индексы открылись ростом менее чем на 1%, но через 2,5 часа Dow Jones падал на 1,3%, S&P 500 – на 1%. Однако стремительный подъем котировок в самом конце сессии позволил им завершить торги ростом на 1,4% и 1,5% соответственно. Диапазон колебаний DJ в течение сессии составил 1022 пункта.

За неделю оба индекса потеряли 5,2%, а Nasdaq Composite - 5,1%.

«Рынки все еще не скорректировали свои ожидания относительно того, что ФРС США может повысить процентные ставки в этом году четыре раза», а не три, как ожидалось до недавнего времени и прогнозировали сами управляющие ФРС, написал в отчете Керри Крейг, стратег по глобальным рынкам JPMorgan Asset Management. «Данные по инфляции в США на следующей неделе будут ключевым показателем: если они окажутся стабильными, на рынок вернется уверенность, но высокая инфляция может спровоцировать еще больший испуг на рынках», – считает он.

В свою очередь Брайан Белски, главный стратег по инвестициям BMO Capital Markets, полагает, что нынешнее падение закончится в понедельник.

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