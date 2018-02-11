Райффайзенбанк назвал причину сбоя
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Райффайзенбанк в воскресенье, 11 февраля, сообщил о проблемах с проведением операций по картам банка в банкоматах, торговых точках и интернете. «Причина появления неполадок была выявлена, и наши специалисты активно работают над скорейшим устранением», – говорилось в сообщении банка в Twitter.
Сбой произошел из-за обновления системы банка, сообщил «Ведомостям» оператор call-центра. С проблемами столкнулись клиенты банка по всей России, уточнили в кредитной организации.
📢‼️Сейчас наблюдаются сложности с проведением операций по картам банка в банкоматах, торговых точках и сети Интеренет. Мы приносим свои извинения за неудобства. Причина появления неполадок была выявлена и наши специалисты активно работают над скорейшим устранением.— Райффайзенбанк (@Raiffeisen_Ru) 11 февраля 2018 г.
Сбой затронул все системы банка, в том числе мобильное приложение. Некоторые операции проходили, но большинство отклонялись из-за ошибки. Корреспонденту «Ведомостей» удалось оплатить мобильный телефон через приложение и снять деньги с карты Райффайзенбанка в банкомате.
Около 15.00 мск банк сообщил, что полностью устранил неполадки. «Все операции по картам проходят в штатном режиме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – говорится в сообщении кредитной организации.