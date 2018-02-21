Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4513 от 21.02.2018 под заголовком: «Русский стандарт»: вернуть четверть долга

Как выглядит «рыночная и справедливая» сделка от Рустама Тарико

Держателям евробондов Russian Standard предложат четверть номинала либо 20% плюс доля в прибыли банка «Русский стандарт»
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Компания Russian Standard Ltd Рустама Тарико готова начать новые переговоры с держателями своих еврооблигаций, по которым осенью объявлен дефолт. Она предложила два варианта реструктуризации, рассказали «Ведомостям» два держателя бумаг, получивших такое уведомление от трасти выпуска («Ведомости» ознакомились с документом). Предложения не окончательные и не являются офертой, варианты реструктуризации компания намерена обсудить на встрече с держателями в Лондоне 6 марта, говорится в документе.

Компания готова выкупить бумаги, но значительно ниже номинала. Она предлагает два варианта: держатель может получить 25% от номинала деньгами либо 20% от номинала плюс условное право на стоимость акций (CVR) банка «Русский стандарт». В эти бонды с погашением в 2022 г. были реструктурированы еврооблигации «Русского стандарта», а 49% акций банка служат обеспечением по выпуску.

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