Кредиторы Рустама Тарико хотят отобрать у него 49% банка «Русский стандарт»

Рустам Тарико Евгений Разумный / Ведомости

Держатели еврооблигаций Russian Standard Ltd, которым Рустам Тарико не выплатил купон, консолидировали 25% выпуска, размер которого превышает $500 млн. Об этом «Ведомостям» рассказали два инвестора и человек, знающий это еще от нескольких держателей этих бумаг.

Интересы группы владельцев бондов Russian Standard представляет юридическая фирма Latham & Watkins, уточняют два собеседника «Ведомостей». Представитель фирмы это подтвердил.

По словам инвестора, держатели планируют взыскать залог – 49% акций принадлежащего Тарико банка «Русский стандарт». Для запуска этой процедуры как раз и нужен блокирующий пакет, объясняет другой собеседник «Ведомостей», но в первую очередь нужно будет посмотреть на реакцию эмитента на требование вернуть долг и проценты, однако уже сейчас разрабатывается стратегия судебного разбирательства.

Russian Standard Ltd выпустила еврооблигации на $451 млн в 2015 г. при реструктуризации двух субординированных выпусков облигаций банка «Русский стандарт» на $550 млн. Эмитентом новых бондов стала компания Тарико, формально не связанная с банком, но 49% «Русского стандарта» были переданы в обеспечение этих бумаг.

По условиям выпуска, купон по бондам выплачивался бумагами, а денежная выплата должна была произойти в октябре 2017 г. Поначалу Russian Standard обслуживала долг, но в октябре 2017 г. не заплатила купон. После дефолта представители компании вели переговоры с держателями, обсуждалась и возможность выкупа бумаг ниже номинала, рассказывали «Ведомостям» держатели бумаг.

«Ведомости» ждут комментарий представителя Russian Standard.