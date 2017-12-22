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Александра Астапенко|Анна Еремина
Банки
Статья опубликована в № 4477 от 22.12.2017 под заголовком: Дефолт с дисконтом

Компания Рустама Тарико может выкупить свои дефолтные облигации

Она предлагает забрать бумаги с большим дисконтом

Компания Russian Standard Ltd, подконтрольная Рустаму Тарико, ведет переговоры с инвесторами о выкупе у них своих дефолтных бумаг, рассказали «Ведомостям» два держателя долгов компании и финансист, знающий это от сотрудника банка «Русский стандарт». Речь идет о еврооблигациях на $451 млн (данные Reuters) с погашением в 2022 г., по которым Russian Standard Ltd допустила дефолт в конце октября, не заплатив купон. Представители компании обсуждают с инвесторами выкуп бумаг с большим дисконтом, говорят собеседники «Ведомостей». О том, что такие переговоры идут, слышал еще один держатель бондов компании, но к нему с таким предложением пока не обращались.

Компания еще не сделала официального предложения держателям бондов, говорит один из собеседников «Ведомостей», сейчас Russian Standard обсуждает с инвесторами несколько вариантов, в том числе повторную реструктуризацию или выкуп бумаг с дисконтом. Некоторым инвесторам могут предложить избавиться от своих пакетов по цене на уровне чуть выше текущей рыночной цены, т. е. за 25–30% от номинала, говорит финансист, знающий это от сотрудника банка «Русский стандарт». «На прямой вопрос о том, за счет каких источников может быть профинансирован выкуп, представитель компании ответил, что структура привлечет финансирование, для этого она уже наняла финансового и юридического консультантов», – рассказывает инвестор. Консультантов представитель компании назвать отказался, говорит он.

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drug.zverey
23:07 22.12.2017
Тарико кидает инвесторов. Вот и все.
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