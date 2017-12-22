Компания Рустама Тарико может выкупить свои дефолтные облигации

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Russian Standard Ltd, подконтрольная Рустаму Тарико, ведет переговоры с инвесторами о выкупе у них своих дефолтных бумаг Евгений Разумный / Ведомости

Компания Russian Standard Ltd, подконтрольная Рустаму Тарико, ведет переговоры с инвесторами о выкупе у них своих дефолтных бумаг, рассказали «Ведомостям» два держателя долгов компании и финансист, знающий это от сотрудника банка «Русский стандарт». Речь идет о еврооблигациях на $451 млн (данные Reuters) с погашением в 2022 г., по которым Russian Standard Ltd допустила дефолт в конце октября, не заплатив купон. Представители компании обсуждают с инвесторами выкуп бумаг с большим дисконтом, говорят собеседники «Ведомостей». О том, что такие переговоры идут, слышал еще один держатель бондов компании, но к нему с таким предложением пока не обращались.

Компания еще не сделала официального предложения держателям бондов, говорит один из собеседников «Ведомостей», сейчас Russian Standard обсуждает с инвесторами несколько вариантов, в том числе повторную реструктуризацию или выкуп бумаг с дисконтом. Некоторым инвесторам могут предложить избавиться от своих пакетов по цене на уровне чуть выше текущей рыночной цены, т. е. за 25–30% от номинала, говорит финансист, знающий это от сотрудника банка «Русский стандарт». «На прямой вопрос о том, за счет каких источников может быть профинансирован выкуп, представитель компании ответил, что структура привлечет финансирование, для этого она уже наняла финансового и юридического консультантов», – рассказывает инвестор. Консультантов представитель компании назвать отказался, говорит он.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}