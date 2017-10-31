Держатели бондов Russian Standard ждут выплат от Рустама Тарико

Статья опубликована в № 4440 от 31.10.2017 под заголовком: Роковой купон для кредиторов Тарико

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Заложить банк Тарико пришлось осенью 2015 г. Тогда владелец «Русского стандарта» договорился с держателями двух выпусков субординированных евробондов – на $350 млн и $200 млн – о реструктуризации Евгений Разумный / Ведомости

Держатели бондов Russian Standard Ltd. на $544 млн (данные Bloomberg), подконтрольной Рустаму Тарико, к вечеру понедельника не получили купонные выплаты, рассказали два инвестора и контрагент третьего. По этим бумагам заложено 49% акций банка «Русский стандарт». «У держателей нет абсолютно никакой ясности! – сетует один из них. – Ни объявлений, ни дефолта, ни выплат».

Дата выплаты купона – 28 октября, говорится в эмиссионных документах, если это выходной, то выплаты должны быть совершены в первый рабочий день, когда открыты банки в Лондоне и Франкфурте. Это 30 октября. Представитель группы «Русский стандарт» Олег Егоров отказался комментировать ситуацию с выплатой купона.