Статья опубликована в № 4440 от 31.10.2017 под заголовком: Роковой купон для кредиторов Тарико
Держатели бондов Russian Standard ждут выплат от Рустама Тарико
Доходность бумаг, обеспеченных 49% банка «Русский стандарт», превышает 50% годовых
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Заложить банк Тарико пришлось осенью 2015 г. Тогда владелец «Русского стандарта» договорился с держателями двух выпусков субординированных евробондов – на $350 млн и $200 млн – о реструктуризации
Евгений Разумный / Ведомости
Держатели бондов Russian Standard Ltd. на $544 млн (данные Bloomberg), подконтрольной Рустаму Тарико, к вечеру понедельника не получили купонные выплаты, рассказали два инвестора и контрагент третьего. По этим бумагам заложено 49% акций банка «Русский стандарт». «У держателей нет абсолютно никакой ясности! – сетует один из них. – Ни объявлений, ни дефолта, ни выплат».
Дата выплаты купона – 28 октября, говорится в эмиссионных документах, если это выходной, то выплаты должны быть совершены в первый рабочий день, когда открыты банки в Лондоне и Франкфурте. Это 30 октября. Представитель группы «Русский стандарт» Олег Егоров отказался комментировать ситуацию с выплатой купона.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}