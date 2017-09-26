Кредиторы опередили Рустама Тарико

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Держатели субординированных евробондов Russian Standard Ltd собрали достаточно голосов, чтобы заблокировать возможную реструктуризацию бумаг Максим Стулов / Ведомости

Держатели субординированных евробондов Russian Standard Ltd собрали достаточно голосов, чтобы заблокировать возможную реструктуризацию бумаг. «Мы знаем, что группа инвесторов контролирует более чем 25% голосов. Эта группа будет блокировать любые предложения о реструктуризации бумаг», – сообщил «Ведомостям» сотрудник зарубежного инвестфонда. Блокпакет собран, подтверждает инвестбанкир, знающий это от другого фонда.

Russian Standard зарегистрирована на Бермудах и принадлежит Roust Holdings Рустама Тарико.

В начале сентября стало известно, что Russian Standard Ltd начала идентификацию держателей своих субординированных евробондов с погашением в 2022 г., об этом написала в обзоре Sberbank CIB аналитик Екатерина Сидорова. По ее мнению, это может значить в том числе то, что Russian Standard собирается изменить условия выпуска бумаг. По словам сотрудника зарубежного фонда, Russian Standard пока не связывалась с его компанией по каким-либо вопросам.