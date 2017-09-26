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Кредиторы опередили Рустама Тарико

Держатели евробондов Russian Standard готовы блокировать возможную реструктуризацию

Держатели субординированных евробондов Russian Standard Ltd собрали достаточно голосов, чтобы заблокировать возможную реструктуризацию бумаг. «Мы знаем, что группа инвесторов контролирует более чем 25% голосов. Эта группа будет блокировать любые предложения о реструктуризации бумаг», – сообщил «Ведомостям» сотрудник зарубежного инвестфонда. Блокпакет собран, подтверждает инвестбанкир, знающий это от другого фонда.

Russian Standard зарегистрирована на Бермудах и принадлежит Roust Holdings Рустама Тарико.

В начале сентября стало известно, что Russian Standard Ltd начала идентификацию держателей своих субординированных евробондов с погашением в 2022 г., об этом написала в обзоре Sberbank CIB аналитик Екатерина Сидорова. По ее мнению, это может значить в том числе то, что Russian Standard собирается изменить условия выпуска бумаг. По словам сотрудника зарубежного фонда, Russian Standard пока не связывалась с его компанией по каким-либо вопросам.

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