Инвесторы Russian Standard опасаются повторной реструктуризации евробондов

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Рустам Тарико готовит второе за два года изменение условий выпуска бумаг Е. Разумный / Ведомости

За прошлую неделю еврооблигации Russian Standard с погашением в 2022 г. резко подешевели: по данным Bloomberg, 8 сентября на открытии они стоили 56% от номинала, а 15 сентября – 29,7%. Доходность к погашению выросла с 35,5 до 65% годовых. Бумаг в обращении, по данным Bloomberg, на $544 млн.

Russian Standard зарегистрирован на Бермудах и принадлежит Roust Holdings Рустама Тарико. Russian Standard стал эмитентом бумаг в 2015 г. после реструктуризации еврооблигаций, выпущенных банком «Русский стандарт»: держатели двух выпусков субординированных еврооблигаций на $350 млн и $200 млн с погашением в 2020 и 2024 гг. получили 18% номинала наличными, а на оставшуюся сумму долга Russian Standard выпустил новые еврооблигации сроком на семь лет с купоном 13%. Единственное обеспечение новых бумаг – залог в виде 49% обыкновенных акций банка.

На котировки бондов могло повлиять беспокойство инвесторов, что состоится новая реструктуризация. 8 сентября «Сбербанк CIB» в обзоре («Ведомости» ознакомились с ним) написал, что Russian Standard начал идентифицировать держателей бондов с целью коммуникации. По мнению аналитика «Сбербанк CIB» Екатерины Сидоровой, это может говорить о планах реструктурировать облигации – но может и о том, что инвесторам решили рассказать о финансовом положении и стратегии банка. Идентификация держателей бондов может говорить о намерении изменить условия выпуска за деньги, считает аналитик «Атона» Яков Яковлев, но он не исключает и того, что с держателями просто поделятся информацией.

Ближайшая выплата купона – 27 октября. Одно из условий выпуска этих облигаций – купон может выплачиваться за счет дополнительной эмиссии бумаг, объясняет Яковлев, и ближайшая выплата в октябре должна была быть на четверть выплачена деньгами и на три четверти – новыми бумагами. Но в условиях также сказано, что выплата бумагами возможна, пока банк не покажет прибыль по МСФО два квартала подряд, что и произошло в I полугодии; в октябре выплата купона должна произойти целиком деньгами. Яковлев полагает, что как раз этот пункт «Русский стандарт» и хочет поменять в условиях.

Идентификация насторожила держателей долга: они хотят получить купон деньгами в октябре и связываются друг с другом, чтобы собрать достаточно голосов против реструктуризации, рассказал сотрудник западного инвестбанка, знакомый с держателем бумаг Russian Standard. Российские держатели евробондов также не хотят соглашаться на реструктуризацию, знает инвестбанкир, но принимают ли они какие-то меры, неизвестно. Получить официальные комментарии держателей евробондов Russian Standard не удалось.

Потерял деньги В прошлом году в интервью «Ведомостям» основной владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков признавал, что стал держателем бондов «Русского стандарта», и указывал на довольно жесткие условия реструктуризации: «Банк, который реструктурирует субординированные еврооблигации с условием «мы вам когда-нибудь потом заплатим, когда будем зарабатывать три квартала подряд», нельзя относить к категории живых. Я, как держатель евробондов, лично с этим категорически не согласен. Я потерял деньги». Тиньков отказался от комментариев, но передал через представителя, что перестал быть держателем евробондов «Русского стандарта».

Финансист, близкий к одному из держателей, объясняет их обеспокоенность тем, что перед предыдущей реструктуризацией банк делал такую же рассылку.

Переговоры о реструктуризации еврооблигаций могут быть инициированы из-за относительно слабых финансовых результатов банка, пишет в обзоре Сидорова. В более раннем обзоре она допускала, что ключевым источником финансирования купонных выплат могут быть дивиденды банка «Русский стандарт». Его прибыль в первом полугодии составила 304 млн руб., говорится в международной отчетности.

На конец II квартала 2017 г. банк, судя по отчетности, мог себе позволить выплатить купон, рассуждает Яковлев, но, возможно, акционер планировал по-другому использовать эти средства.

Один из российских держателей облигаций считает, что ситуация в банке не настолько плачевна, чтобы просить о новой реструктуризации. «Банк восстанавливается медленнее конкурентов, но позитивная динамика налицо, а в водочном бизнесе [другой источник доходов Рустама Тарико] дела идут просто отлично, – указывает он. – Ближайший платеж – всего $35 млн, не очень большая сумма». Он предполагает, что Тарико может попробовать снизить или перенести платежи, пользуясь информационной ситуацией вокруг банка «Открытие» и банковского сектора в целом, но в этом случае кредиторам нужно объединяться и блокировать любые предложения.

Не совсем понятно, почему «Русский стандарт» решил провести реструктуризацию: отчетность за два квартала была относительно хорошей и у банка были деньги на выплату купона, удивляется аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Сумма, которую банк должен уплатить, исходя из предположения, что это на 100% деньги, – около $35 млн, подсчитал Яковлев.

Представитель Roust на запрос не ответил.