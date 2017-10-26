Рейтинг «Русского стандарта» повышен сразу на две ступени

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Держатели бондов Russian Standard хотят отхватить себе выплаты Максим Стулов / Ведомости

Рейтинговое агентство S&P повысило рейтинг банка «Русский стандарт» сразу на две ступени (с CCC+ до B-) со «стабильным» прогнозом (был «негативный»). Агентство полагает, что к октябрю 2017 г. «Русский стандарт» стабилизировал ликвидность и способность генерировать прибыль.

После рекордных убытков в 2014 и 2015 гг. на 15,9 млрд и 14 млрд руб. «Русский стандарт» впервые вышел на прибыль по МСФО в I квартале этого года, за полугодие банк заработал 304 млн руб. Это сказалось на кредитном портфеле: с 2014 г. он сократился почти втрое до 102 млрд руб., зато доля проблемных кредитов за два года сократилась с 22 до 11% к середине 2017 г., указывают аналитики S&P.