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Александра Астапенко
Банки

ЦБ рассчитывает, что банки заработают за год триллион рублей

Этому не помешают убытки санируемых кредитных организаций

ЦБ рассчитывает, что прибыль российских банков по итогам 2017 г. может достичь 1 трлн руб., заявил зампред регулятора Василий Поздышев. «Я думаю, что можно рассчитывать на прибыль, близкую к триллиону рублей, может быть даже немного больше триллиона, даже с учетом признания убытков в банках, которые финансово оздоравливаются», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).

В январе-августе совокупная прибыль банков составила 997 млрд руб., однако по итогам сентября этот показатель снизился до 675 млрд руб., говорилось в статистике ЦБ. Регулятор объяснил снижение этого показателя признанием отрицательного финансового результата банковских групп, головные организации которых проходят процедуру финансового оздоровления с участием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

Сейчас при помощи ФКБС проходят санацию «ФК Открытие» и Бинбанк, затраты на их оздоровление могут составить 800-820 млрд руб. «В общем и целом на финансовое оздоровление одной банковской группы (группы "Открытие") понадобится около 450 млрд руб., второй (группе Бинбанка) - около 350-370 млрд руб.», - отметил Поздышев. Ранее регулятор приводил более скромную оценку: на санацию «ФК Открытие» может уйти 250-400 млрд руб. По «Бинбанку» оценки затрат на финансовое оздоровление озвучено не было, однако на доформирование резервов банков группы могло потребоваться 250-350 млрд руб.

Потраченные на санацию деньги ЦБ не рассчитывает вернуть, отметил Поздышев. «Скорее всего, не вернем. Ни для кого не секрет, что банки продаются сейчас, если усреднить, без каких-либо повышающих коэффициентов к капиталу. Это несколько лет назад банк можно было продать за 3-4 капитала, сейчас банк продается либо за один капитал, либо даже с дисконтом. В нашем случае дисконт вряд ли будет применим, потому что банки будут хорошо докапитализированы. И с точки зрения ЦБ внутренние процедуры у них будут качественно построены. А сумма докапитализации, которую мы вложим, конечно, будет превышать капитал банка», – заявил зампред ЦБ, отметив, что основные мероприятия по докапитализации должны завершиться к концу года.

Сейчас ЦБ старается минимизировать издержки и ведет «достаточно непростые» переговоры с собственниками банков о возможности довнесения иных необремененных залогами активов, добавил Поздышев.

Российские банки действительно могут показать прибыль близкую к 1 трлн руб., отмечает аналитик «ВТБ капитала» Михаил Шлемов. «70% от совокупного показателя придется на Сбербанк, что в два раза превышает его долю по кредитам. Эта кредитная организация остается одной из самых прибыльных на рынке», – говорит он, добавляя, что среди публичных банков, по итогам года, менеджмент ВТБ прогнозировал прибыль в 100 млрд руб., Тинькофф банк – минимум 17 млрд руб. (данные по МСФО). Основными драйверами роста прибыльности банковского сектора являются рост чистой процентной маржи, в первую очередь благодаря жесткой монетарной политике ЦБ и снижения отчислений в резервы, подчеркнул Шлемов.

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