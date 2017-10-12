ЦБ рассчитывает, что банки заработают за год триллион рублей

Сейчас при помощи ФКБС проходят санацию «ФК Открытие» и Бинбанк, затраты на их оздоровление могут составить 800-820 млрд руб. С. Портер / Ведомости

ЦБ рассчитывает, что прибыль российских банков по итогам 2017 г. может достичь 1 трлн руб., заявил зампред регулятора Василий Поздышев. «Я думаю, что можно рассчитывать на прибыль, близкую к триллиону рублей, может быть даже немного больше триллиона, даже с учетом признания убытков в банках, которые финансово оздоравливаются», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).

В январе-августе совокупная прибыль банков составила 997 млрд руб., однако по итогам сентября этот показатель снизился до 675 млрд руб., говорилось в статистике ЦБ. Регулятор объяснил снижение этого показателя признанием отрицательного финансового результата банковских групп, головные организации которых проходят процедуру финансового оздоровления с участием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

Сейчас при помощи ФКБС проходят санацию «ФК Открытие» и Бинбанк, затраты на их оздоровление могут составить 800-820 млрд руб. «В общем и целом на финансовое оздоровление одной банковской группы (группы "Открытие") понадобится около 450 млрд руб., второй (группе Бинбанка) - около 350-370 млрд руб.», - отметил Поздышев. Ранее регулятор приводил более скромную оценку: на санацию «ФК Открытие» может уйти 250-400 млрд руб. По «Бинбанку» оценки затрат на финансовое оздоровление озвучено не было, однако на доформирование резервов банков группы могло потребоваться 250-350 млрд руб.

Потраченные на санацию деньги ЦБ не рассчитывает вернуть, отметил Поздышев. «Скорее всего, не вернем. Ни для кого не секрет, что банки продаются сейчас, если усреднить, без каких-либо повышающих коэффициентов к капиталу. Это несколько лет назад банк можно было продать за 3-4 капитала, сейчас банк продается либо за один капитал, либо даже с дисконтом. В нашем случае дисконт вряд ли будет применим, потому что банки будут хорошо докапитализированы. И с точки зрения ЦБ внутренние процедуры у них будут качественно построены. А сумма докапитализации, которую мы вложим, конечно, будет превышать капитал банка», – заявил зампред ЦБ, отметив, что основные мероприятия по докапитализации должны завершиться к концу года.

Сейчас ЦБ старается минимизировать издержки и ведет «достаточно непростые» переговоры с собственниками банков о возможности довнесения иных необремененных залогами активов, добавил Поздышев.

Российские банки действительно могут показать прибыль близкую к 1 трлн руб., отмечает аналитик «ВТБ капитала» Михаил Шлемов. «70% от совокупного показателя придется на Сбербанк, что в два раза превышает его долю по кредитам. Эта кредитная организация остается одной из самых прибыльных на рынке», – говорит он, добавляя, что среди публичных банков, по итогам года, менеджмент ВТБ прогнозировал прибыль в 100 млрд руб., Тинькофф банк – минимум 17 млрд руб. (данные по МСФО). Основными драйверами роста прибыльности банковского сектора являются рост чистой процентной маржи, в первую очередь благодаря жесткой монетарной политике ЦБ и снижения отчислений в резервы, подчеркнул Шлемов.