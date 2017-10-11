«Открытие» и Бинбанк сократили совокупную прибыль российских банков на 322 млрд руб.

Санируемые банки «ФК Открытие» и Бинбанк «испортили картину прибыльности» и сократили финансовый результат банковского сектора в сентябре на 322 млрд руб. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Банка России.

За сентябрь совокупная прибыль банков сократилась до 675 млрд руб. с 997 млрд руб. по итогам января-августа. ЦБ объясняет это доформированием резервов по проблемным активам банковских групп, головные организации которых проходят санации с участием Фонда консолидации банковского сектора.

Остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился с начала года на 13,6% до 6,2 трлн руб. (прирост за сентябрь составил 6,5%).

«Новый механизм финансового оздоровления призван обеспечить быстрое восстановление нормальной деятельности банков, их докапитализацию и возврат к положительному финансовому результату», - говорится в сообщении ЦБ.

Без учета финансового результата групп «ФК Открытие» и Бинбанка прибыль банковского сектора выросла и составила 1,1 трлн руб.