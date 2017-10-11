Как «ФК Открытие» за месяц потерял почти 350 млрд рублей капитала
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Капитал санируемого Центробанком банка «ФК Открытие» за месяц сократился на 347 млрд руб. и стал отрицательным – минус 188,9 млрд руб., следует из данных, опубликованных на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о деятельности юрлиц. Больше дыра была только у рухнувшего в начале 2016 г. Внешпромбанка – 215,9 млрд руб. В «Трасте», также отошедшем под Фонд консолидации банковского сектора, отрицательный капитал в сентябре увеличился на 58,5 млрд руб. до минус 157,9 млрд.
Собственные средства «ФК Открытие» и «Траста» сократились из-за досоздания резервов, отрицательной переоценки ценных бумаг, оказания «Открытием» безвозмездной помощи дочерней структуре и приобретения «Трастом» акций финансовых организаций, перечисляет управляющий директор «ФК Открытие» Александр Дмитриев. Кроме того, повлияли особенности расчета отрицательного капитала: после того как он стал отрицательным, активы, предоставленные акционерам, и вложения в финансовые организации стали вычитаться из него полностью, добавил он.
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