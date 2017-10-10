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Статья опубликована в № 4425 от 10.10.2017 под заголовком: Сейлзы с Неглинной

Руководители ЦБ уговаривают компании вернуть деньги в «ФК Открытие»

Эксперты шокированы таким поведением регулятора

Центробанк и временная администрация «ФК Открытие» пытаются вернуть в банк деньги клиентов. Зампред ЦБ Василий Поздышев и замруководителя временной администрации Анна Орленко (руководитель департамента надзора ЦБ не участвует в его деятельности на время работы в «Открытии») обращались к крупным клиентам банка с предложением возобновить сотрудничество и вернуть средства в банк, рассказали «Ведомостям» контрагент «ФК Открытие», человек, близкий к банку, топ-менеджер среднего банка и госбанкир.

Поздышев обзванивал крупных кредиторов «Открытия» и просил вернуть или не забирать деньги, рассказывает один из получивших такое предложение. ЦБ предлагал прислать письмо с гарантией, но ему «поверили на слово».

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