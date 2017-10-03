Держатели евробондов «ФК Открытие» намерены судиться с ЦБ

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Списание субординированных займов старого образца не потребует созыва собрания акционеров, рассказал источник, близкий к «ФК Открытие» Максим Стулов / Ведомости

После заявления ЦБ о списании всех субординированных долгов санируемых банков держатели евробондов «ФК Открытие», выпущенных по старым правилам, начали обращаться к юристам, чтобы оценить перспективы судебного разбирательства. Об этом «Ведомостям» рассказали представители трех юридических компаний и два держателя субординированных евробондов «ФК Открытие», выпущенных на $500 млн c погашением в 2019 г. Инвесторы намерены оспорить возможное списание бумаг, и тот факт, что ЦБ еще не уведомил трасти о начале списания долга, их не смущает.

Основания для списания долгов «ФК Открытие», скорее всего, уже наступили: норматив достаточности базового капитала (Н1.1) находился ниже минимально необходимого уровня в 5,125% более шести операционных дней в течение месяца. Под списание могут попасть два выпуска субординированных еврооблигаций (на $500 млн и $300 млн с погашением в 2019 г.), которые были выпущены до принятых в 2014 г. поправок, позволяющих списывать старые долги в случае санации.