Держатели евробондов «ФК Открытие» намерены судиться с ЦБ
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
После заявления ЦБ о списании всех субординированных долгов санируемых банков держатели евробондов «ФК Открытие», выпущенных по старым правилам, начали обращаться к юристам, чтобы оценить перспективы судебного разбирательства. Об этом «Ведомостям» рассказали представители трех юридических компаний и два держателя субординированных евробондов «ФК Открытие», выпущенных на $500 млн c погашением в 2019 г. Инвесторы намерены оспорить возможное списание бумаг, и тот факт, что ЦБ еще не уведомил трасти о начале списания долга, их не смущает.
Основания для списания долгов «ФК Открытие», скорее всего, уже наступили: норматив достаточности базового капитала (Н1.1) находился ниже минимально необходимого уровня в 5,125% более шести операционных дней в течение месяца. Под списание могут попасть два выпуска субординированных еврооблигаций (на $500 млн и $300 млн с погашением в 2019 г.), которые были выпущены до принятых в 2014 г. поправок, позволяющих списывать старые долги в случае санации.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}