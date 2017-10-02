Альфа-банк оценил санацию «ФК Открытие» и Бинбанка в триллион рублей

«ФК Открытие» в два раза больше Бинбанка по размеру активов, и исходя из этого давать примерно одинаковую оценку нужных для их спасения сумм, скорее всего, неправильно Евгений Разумный / Ведомости

Банк России может потратить на финансовое оздоровление банков «ФК Открытие» и Бинбанка 1-1,2 трлн руб., следует из обзора Альфа-банка.

ЦБ ранее объявлял более скромные суммы: 250-400 млрд руб. для «ФК Открытие» и 250-350 млрд для Бинбанка. Значительное увеличение затрат на санацию обоих банков произойдет за счет «ФК Открытие», полагают в Альфа-банке. «Если в случае Бинбанка с активами 1,1 трлн руб. анонсированный объем необходимой поддержки выглядит реалистично, то в ситуации с «Открытием», активы которого составляют около 2,5 трлн руб., практически идентичная сумма финансовой помощи представляется недостаточной», - пишет главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

«ФК Открытие» в два раза больше Бинбанка по размеру активов, и исходя из этого давать примерно одинаковую оценку нужных для их спасения сумм, скорее всего, неправильно. Тем более, что «ФК Открытие» столкнулось с большим оттоком клиентских средств, чем Бинбанк, а потому, вероятно, на его спасение денег нужно больше», - пояснила Орлова «Ведомостям».

ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» 29 августа, а 21 сентября — Бинбанка. Их санируют по новой схеме — с помощью Фонда консолидации банковского сектора ЦБ. Предыдущие собственники могут оставлять себе не более 25% в капитале банка, если он не будет отрицательным. По словам первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, оба банка могут быть объединены после санации. «С большой степенью вероятности Бинбанк будет в перспективе присоединен к «ФК Открытие». В определении кандидатуры руководителя Бинбанка на период до объединения двух банков, по-видимому, уместно участвовать будущему руководству «ФК Открытие», - заявил Тулин в интервью ТАСС в понедельник.

На прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что «ФК Открытие» и Бинбанк, скорее всего, будут проданы через размещение на бирже, после того как будут санированы.