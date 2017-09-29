ЦБ может продать Бинбанк и «ФК Открытие» на бирже

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина Andrey Rudakov / Bloomberg

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24» рассказала о планах регулятора по продаже «ФК Открытие» и Бинбанка, после того как они будут санированы Фондом консолидации банковского сектора. ЦБ намерен провести публичное размещение акций этих кредитных организаций на бирже, «чтобы массовым инвесторам это было интересно». Никаких инфляционных рисков, по мнению Набиуллиной, от санации этих банков нет, а чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 г., и вовсе может благоприятно сказаться на динамике инфляции.

О будущем «ФК Открытие» и Бинбанка

Один из наиболее вероятных вариантов продажи доли регулятора в санируемых Бинбанке и «ФК Открытие» - публичное размещение акций, отметила Набиуллина. «Нам не нужен один-единственный стратегический инвестор. Мы как раз хотим сделать эти банки публичными, чтобы было публичное размещение, чтобы массовым инвесторам это было интересно», – приводит ТАСС ее слова.