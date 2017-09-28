Банки из «списка Гаврилова» скупают свои долги с рынка

Промсвязьбанк выкупил часть своих субординированных евробондов с погашением в 2019 г. Д. Новожилов / Ведомости

Промсвязьбанк выкупил часть своих субординированных евробондов с погашением в 2019 г., следует из сообщения банка на Ирландской бирже. В результате сделки он увеличил долю до 37%, или до $105,3 млн.

«Целью выкупа было снижение процентных расходов банка на обслуживание дорогих субординированных евробондов, не включаемых в расчет капитала в связи с амортизацией срока, а также в связи с привлечением нового бессрочного субординированного выпуска в размере $500 млн в июле 2017 г.», – пояснила пресс-служба Промсвязьбанка (цитата по «Интерфаксу»), отметив, что банк выкупал еврооблигации в сентябре, «располагая адекватным запасом ликвидности».

В четверг цена выпуска опустилась с 98,1% до 94,5% от номинала, следует из данных Bloomberg.

Во вторник концерн «Россиум», основной акционер Московского кредитного банка (МКБ), объявил о намерении купить субординированные еврооблигации банка «в связи с существенными изменениями цен» на них. «Россиум» планировал купить бумаги с погашением в 2018 и 2027 гг., а также вечные бонды.

В начале августа директор по работе с состоятельными клиентами УК «Альфа-капитал» Сергей Гаврилов направил своим клиентам письмо о том, что у четырех частных банков – «ФК Открытие», Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка – могут быть финансовые проблемы. Он отмечал, что в случае возможной санации банков под удар в первую очередь попадают выпуски субординированных облигаций. Предправления МКБ Владимир Чубарь заявлял 26 сентября, что у банка достаточно запаса ликвидности и переговоров о поддержке ЦБ он не ведет.