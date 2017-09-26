Основной акционер МКБ может скупить евробонды банка
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Концерн «Россиум», владеющий 56,83% акций Московского кредитного банка (МКБ), сообщил, что может приобрести субординированные еврооблигации банка трех выпусков: с погашением в 2018 и 2027 гг., а также вечные бонды.
Такое решение было принято концерном «в связи с существенными изменениями цен» этих бумаг. То, что бумаги торгуются на невысоких уровнях, признают и в МКБ: представитель банка заявлял «Ведомостям», что на котировки влияет «общий негативный информационный фон о российских частных банках».
Вчера в 18.00 мск вечные бонды стоили 74% от номинала, что соответствует доходности 16% годовых – за день их цена упала на 7 п. п. Неделей ранее цена была около 95%, доходность – 10,5%, следует из данных Bloomberg. Со 100% до 90% от номинала за это же время подешевели еврооблигации с погашением в 2018 г., с 95 до 77% - с погашением в 2027 г.
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